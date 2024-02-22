瀝心沙大橋5死事故　2落水車輛均已吊起　當局：船員操作失當釀禍

2月22日5時30分左右，廣州市瀝心沙大橋被一艘貨櫃船觸碰橋墩，導致橋體斷裂。廣州市政府新聞辦召開記者會，通報有關情況指，截止目前已造成5人死亡，兩輛落水車輛已全部吊起，事故原因為船員操作失當導致橋面斷裂。



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廣州海事局副局長尹強稱，2月22日淩晨5時31分左右，佛山籍集貨櫃船「良輝688」輪在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，「良輝688」輪左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂。

尹強表示，經核實，共有4輛車和1輛電單車從斷裂處墮落，其中1輛空載中巴車、1輛貨車和1輛電動摩托車墜落到「良輝688」船艙內，2輛小貨車掉落水中。在該事故中，造成5人死亡（空載中巴車駕駛員1人、電單車駕駛員1人、落水小貨車3人），2人在醫院救治，目前生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。

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至於瀝心沙大橋被撞後目前的橋樑狀況如何，廣州市交通運輸局總工程師、新聞發言人鄒小江表示，經初步檢測和組織設計、施工等業內專家會商研判，目前除19#墩靠主橋側掛樑塌落外，被撞受損的19#橋墩傾斜嚴重，存在進一步失穩風險。為避免發生次生災害，需進一步拆除19#-20#墩跨樑，消除安全隱患。

鄒小江說，目前，交通部門正在組織調集施工隊伍和所需的大型機械設備，抓緊開展現場排險。待現場險情完全排除後，將對橋樑損壞情況進行進一步的檢測評定，根據檢測結果制定橋樑加固修覆方案，盡快實施恢復交通。