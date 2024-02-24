元宵節｜醫生籲湯圓不得食逾5至6個　兒童老人應格外注意

今日（2月24日）是傳統佳節元宵節，民間素有食用湯圓的習慣，以象征團圓。不過，有醫生提醒，湯圓要適量食用，成年人每餐不可超過5至6個。



據九派新聞報道，武漢同濟航天城醫院消化內科主任張輝介紹，湯圓糖分、油脂含量較高，食用時要注意切勿貪嘴，「不建議3歲以下的幼兒吃湯圓，患有糖尿病、高血脂、高血壓等疾病的老人也一定不要多吃，以免造成血糖升高、體重增加等問題。」

張輝說，湯圓不易消化，老年人和兒童食用後還容易出現梗阻，尤其老年群體存在咀嚼能力差和消化不好等情況，建議食用時把湯圓切成小塊，慢慢嚼碎。

今日（2月24日）是傳統佳節元宵節。（林振華攝）

張輝表示，湯圓包含糯米和豐富的膳食纖維，且內餡的油脂較高，是一種高熱量高糖分的食品，容易引發消化不良，通常表現為腹脹、反酸、燒心等症狀。

張輝建議，「一次性最好不要吃太多，建議成年人每餐不超過5至6個，老年人不超過3至4個，兒童不超過2至3個。」

張輝還提醒，湯圓的營養並不均衡，不建議當作正餐來吃，最好在兩餐之間，當成茶點、甜品或加餐。同時，應避免早晚食用湯圓，早上胃腸道功能未完全啟動，晚上即將進入睡眠狀態前，身體代謝較慢，高糖高油及黏性高的糯米外皮會加重胃腸道負擔。