元宵節「12大禁忌」一文看清　切勿丟失財物　觸犯恐整年儲不到錢

週六（24日）就是元宵節了！



台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙提醒，有12項禁忌絕對不可觸犯，否則可能會整年存不到錢，還會帶來霉運。

剪頭髮、看醫生也要避免 點圖放大看看楊登嵙列出的元宵節12大禁忌：

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一、元宵節當日，是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

二、元宵節當日，應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

三、元宵節當日避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

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四、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

五、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

六、元宵節當日若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

七、元宵節當日，最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

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八、元宵節當日，米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

九、元宵節當日，應注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

十、元宵節當日，切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

十一、元宵節當日，應避免說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

十二、元宵節當日，避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

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