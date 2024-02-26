國家級都市圈擴容增至14個　南京、深圳都市圈去年GDP突破5萬億

《第一財經》報道，2023年國家級都市圈快速擴容，一年增加了7個，相當於前兩年的批覆綜合，都市圈經濟容量繼續擴張。其中，南京和深圳兩個都市圈地區的生產總值去年已經突破5萬億元（人民幣，下同）。



據悉，從2021年開始，國家發改委先後批復了南京、福州、成都、長株潭、西安、重慶和武漢等7個國家級都市圈。2023年，國家級都市圈快速擴容。根據各地官方發布消息，一年之內，瀋陽、杭州、鄭州、廣州、深圳、青島和濟南等7個都市圈獲批。截至目前，全國國家級都市圈的數量已經有14個。

報道介紹，近日，南京都市圈建設辦公室官方發布消息，2023年南京都市圈共實現地區生產總值（GDP）51049.46億元，突破5萬億元，占全國比重約4.0%。南京都市圈是首個獲批的國家級都市圈，也是首個跨省都市圈，規範範圍2.7萬平方公里。

國家級都市圈至今擴容增至14個，南京、深圳GDP突破5萬億。（資料圖片）

報道指，雖未「官宣」，不久前獲批的深圳都市圈在去年GDP也突破5萬億元。深圳都市圈由深圳、東莞、惠州全域和深汕特別合作區組成。深圳、東莞和惠州2023年GDP分別為34606.4億、11438.13億和5639.68億元，經濟總量超過南京都市圈。

此外，廣州都市圈GDP也接近5萬億，都市圈範圍包括廣州、佛山全域，肇慶市端州區、鼎湖區、高要區、四會市，清遠市清城區、清新區、佛岡縣。其中，廣州和佛山2023年GDP分別為30355.73億和13276億元，肇慶和清遠則分別為2792.51億和2120.19億。