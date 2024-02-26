「執法犯法，靠案吃案」　最高法民事審判第一庭原庭長被開除黨籍

最高人民法院審判委員會原委員、民事審判第一庭原庭長鄭學林去年在退休後落馬受查，央視26日（周二）報道指，中央紀委國家監委對鄭學林嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並決定給予鄭學林開除黨籍處分。



最高人民法院審判委員會原委員、民事審判第一庭原庭長鄭學林。（資料圖片）

官方通報指，經查，鄭學林喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不如實報告個人有關事項；利用職權或職務影響為他人謀取利益且親屬收受財物，違規擁有非上市公司股份，安排他人支付應由本人支付的費用；干預、插手司法活動；私德不修；喪失紀法底線，執法犯法，靠案吃案，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件代理、訴訟等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，鄭學林嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，決定給予鄭學林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年62歲的鄭學林2019年6月任最高人民法院民事審判第一庭庭長，2022年底退休。鄭學林去年落馬受查。