「大搞新型腐敗和隱性腐敗」　江蘇人大原副主任劉捍東被開除黨籍

中央紀委國家監委網站26日（周一）通報，中央紀委國家監委對江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並決定給予劉捍東開除黨籍處分。



劉捍東去年1月卸任江蘇省人大常委會副主任。卸任3個月後，去年4月，劉捍東落馬被查。



江蘇省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東。（資料圖片）

通報指，經查，劉捍東喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，利用職權違規為他人職務晉升調整提供幫助；把手中權力異化為謀取私利的工具，利用職權為親屬謀取利益，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利；政績觀扭曲，攬權妄為，在工作中不正確履行職責；既想當官又想發財，與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣，大搞新型腐敗和隱性腐敗，利用職務便利為他人在土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

通報指，劉捍東嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，決定給予劉捍東開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

今年65歲的劉捍東曾任南京市江浦縣委書記、縣長，南京市委常委、政法委書記、浦口區委書記，江寧區委書記等職。2008年4月，劉捍東升任鎮江市委副書記、代市長，次年1月去代轉正。2012年1月，劉捍東任江蘇省財政廳廳長。

2018年，劉捍東出任江蘇省人大常委會副主任、黨組成員。2023年1月，劉捍東卸任江蘇省人大常委會副主任。卸任3個月後，去年4月，劉捍東落馬被查。