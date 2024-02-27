受賄近9000萬　青海人大常委會原副主任李杰翔判處無期徒刑

天津市第二中級法院27日（周二）一審公開宣判青海省委原常委、省人大常委會原黨組書記、副主任李杰翔受賄一案，對李杰翔以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對李杰翔受賄犯罪所得及孳息，依法予以追繳，上繳國庫。



李杰翔以受賄罪判處無期徒刑。（央視）

經審理查明：2004年至2021年，李杰翔利用擔任內蒙古自治區土默特右旗委書記，包頭市委常委、土默特右旗委書記，包頭市委常委、副市長，通遼市委常委、副市長，呼和浩特市委副書記、副市長、代理市長、市長，內蒙古和林格爾新區黨工委書記，內蒙古自治區黨委常委、通遼市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、職務晉升、獲取財政補貼等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣8823萬餘元。

法院認為，李杰翔的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑒於李杰翔到案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，部分受賄犯罪係未遂，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳到案，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

青海省委原常委，省人大常委會原黨組書記、副主任李杰翔。（《北京日報》）

公開資料顯示，今年60歲的李杰翔曾長期在內蒙古工作，2017年5月任內蒙古自治區黨委常委、通遼市委書記，2019年9月任青海省委常委、常務副省長。

2022年1月，李杰翔不再擔任青海省副省長，轉任省人大常委會副主任，同年4月官宣被查，9月被開除黨籍和公職。

當時官方通報指，李杰翔「為謀求職務晉升結交政治掮客，利用國有礦產資源搞政治交易，對抗組織審查搞政治偽裝，求神拜佛搞迷信活動」等。

李杰翔還被指「信奉庸俗的『酒桌文化』，肆意吃喝享樂，違規收受禮金」，並被指「既想當官又想發財，利用親友經商做掩護，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目開發等方面謀利」等。