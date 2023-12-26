小米手機為俄國士兵擋狙擊手子彈登熱搜　內地網友封為防彈神機

最近一名俄羅斯士兵被子彈擊中胸部，沒想到放在胸前的手機為他擋下子彈，幸運只受到輕傷。事後證實，他靠中國品牌的小米手機才撿回一命，消息曝光也登上百度熱搜。



一名俄羅斯士兵被子彈擊中胸部，沒想到放在胸前的手機為他擋下子彈，幸運只受到輕傷。（網絡圖片）

《每日星報》報道，一名俄羅斯在執行戰鬥任務時被狙擊手擊中，敵人的子彈打穿他身上的防彈衣、擊中放在附近的智慧型手機，沒有對士兵造成嚴重傷害。

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根據後來曝光的照片，只見這名俄羅斯士兵使用的小米11 Lite智慧型手機嚴重損壞，除了背面被留下1個明顯的彈孔，子彈甚至還卡在手機上，這名士兵事後表示「直到子彈帶來強大的撞擊力道，我才意識到自己被擊中」。

這名俄羅斯士兵還指出「子彈擊中手機後沒有發生爆炸，子彈牢牢地卡在手機裡」，雖然只受到輕微皮肉傷，但若不是這支手機擋下狙擊手致命一擊，他的胸膛可能早已被射穿，可說是「不幸中的大幸」。

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消息一出，相關新聞隨即登上百度熱搜，也引發中國網友熱議，紛紛封這手機根本是「防彈神機」。有網友戲稱「以後手機改放胸口嗎？」、「原來小米不只防摔還防彈啊」、「手機變成戰場的防彈屏障了」。

不過「手機保命」的故事並非第一樁，12月初以色列一名士兵，才因胸前放的iPhone手機，擋下敵人的子彈。2016年則是Nokia 301替主人擋子彈。

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