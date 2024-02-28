浙江警方老撾押解65名電詐犯回國　涉案金額逾4.5億元

浙江警方周三（28日）通報指，1月21日成功搗毀落腳於老撾境內涉及浙江省的兩個詐騙窩點，拘捕的中國籍疑犯65人押解回國，繳獲作案手機1300多部、作案電腦200多台。相關案件涉案總金額達4.57億元（人民幣，下同）。



據介紹，拘捕行動涉及浙江紹興、金華兩地詐騙案件。2023年7月17日，紹興嵊州市公安局接到蘇某某報案，稱其於2023年7月2日在某二手交易APP上賣翡翠時認識一名男子，對方自稱在某期貨平台可以買賣中國黃金，且有內部消息可以投資賺錢。蘇某某在對方的指導下進行投資，後續發現無法提現，被騙3900萬元。

案發後，浙江省、市、縣三級公安機關迅速成立專案組，經研判分析明確本案窩點位於老撾境內。經進一步偵查，查明窩點詳細位置以及60多名窩點嫌疑人身份，串並全國案件270宗，涉案金額9700多萬元。

同年12月16日，金華義烏市連續發生3宗百萬以上案件，案損分別為1279萬、824萬、161萬，研判後發現詐騙窩點均在老撾境內。經過近一個月的工作，浙江警方成功鎖定詐騙窩點位置並查明嫌疑人身份，串並全國案件900宗，涉案金額3.6億多元。