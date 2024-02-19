珍珠奶茶大亨為溝𡃁模豪洗2800萬　遭以生理期為由疏遠後提告詐騙

樂立杯（Lollicup）又名波霸奶茶杯62歲創辦人施宗明，驚爆「沉船」28歲「𡃁模」遭剝皮！他為了𡃁模Sharon，豪砸新台幣1.1億元（折合約2800萬港元）供其買豪宅、跑車，結果對方卻開始疏遠，讓他氣得跨海提告。



根據台媒《鏡週刊》報道，旅美台商施宗明為樂立杯（Lollicup）及Karat的創辦人兼行政總裁，擁有百億（新台幣，下同）身家，但去年因和28歲的C姓嫩模Sharon合作，代言波霸奶茶杯等商品，結果暈船愛上對方，還想跟老婆離婚娶她為妻，因此豪砸1.1億元供C女購買名車、豪宅後，C女卻以生理期等各種藉口疏遠，施男認為遭詐騙憤而在台灣及美國對C女提告。

C姓模特兒Sharon被波霸奶茶創辦人提告！（按圖了解）

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報道指出，檢警獲報後，凍結C女名下現金5千餘萬元，保時捷休旅車、珠寶及名牌包等精品也全遭高等法院裁准暫時扣押，但仍有逾5,000萬元資金流向不明，另外法院與警方至C女家執行暫時扣押時，除了精品珠寶外，最重要的目標是一輛要價650萬元保時捷休旅車，及價值245萬元的BMW私家車，但C女疑似早獲知消息，先把車輛開往新北市林口區，由於林口屬新北地院管轄，士林地方法院將擇期再查扣。

報道說，施男因此也在美國對C女提告詐欺，C女否認詐騙，認為是因施男做了對不起她的事而自願給她錢買房買車及送禮物；另外C姓𡃁模Sharon的委任律師表示，1.1億餘元是施男在追求C女的過程中以銀彈攻勢，無條件送女方的財物，男方曾對女方說，明天給她禮物，隔天女方帳戶就有鉅款入帳，但男方追求不成就惡意提告。

但女方律師強調，施男曾做了對不起女方的事，但過太久了，沒打算提告，目前主張1.1億是自願贈與，詳細案情還有待檢警釐清。

而施宗明靠着樂立杯發跡，在美、日、歐洲等多國都有分店及通路供貨，股票2020年在美國上市，市值一度衝到3.6億美元，使施男成了不折不扣的百億大亨，如今為了𡃁模躍上媒體版面，也是始料未及。

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