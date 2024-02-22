31歲男子陳林華遊台失蹤近一個月　台警方：當詐騙車手被抓羈押中

31歲男子陳林華於今年1月6日離開藍田安田邨的住所後再沒歸家，其間曾與兄長及朋友聯絡及透露會獨自去台灣旅行，他亦曾上載在台灣居酒屋用膳的照片，1月24日之後就與家人失聯，惟至1月27日陳林華與友人交談說「出事了」即掛斷，後再無音訊。



台灣警方今日通報稱，陳林華來台旅遊僅為幌子，事實卻是跨海當車手，他日前要取款時遭警方逮捕，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，目前由台北地方法院裁定羈押。



31歲男子陳林華於今年1月27日與友人交談後再無音訊。（家人提供）

台灣警方指出，陳男以觀光旅遊名義持短期30天簽證入境，擔任面交車手，日前要取款時遭警方逮捕，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，目前由台北地方法院裁定羈押。

據此前報道，陳林華的哥哥表示，他1月24日之後就聯繫不到弟弟，但聽說弟弟原本有跟一名朋友約好，要來台灣參加百萬撲克大賽（TMT），可是朋友卻臨時放鴿子。並說2月12日在香港報案，也確認弟弟的確有入境台灣。

陳林華的一名友人，20日在網路上貼出尋人公告，他受訪時表示，陳林華1月27日晚間8時55分曾撥打電話給一名女性友人求救，聲稱「出事了」隨即掛斷電話，接著大家就都聯繫不上他了。21日時他更新訊息，說人已經找到了，陳林華安全暫時有人看管。