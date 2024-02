學者：中美將「共管台獨」　大陸備全「劇本」應對台海政治海嘯

上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑近日在接受新加坡《聯合早報》採訪時指出,中美雙方共同管控「台獨」,大陸將備全「劇本」全力應對台海政治海嘯。倪永傑預計,今年大陸對台工作最緊迫重點在於加大反對「台獨」分裂、反外部勢力干涉等。



【本文轉載自《台海研究》】

中美關係: U.S. and China national flags adorn the motorcade of U.S. Vice President Joe Biden as he arrives at the Zhongnanhai leaders compound on 19 August 2011 in Beijing, China. (Getty)