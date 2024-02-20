學者：中美將「共管台獨」　大陸備全「劇本」應對台海政治海嘯

上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑近日在接受新加坡《聯合早報》採訪時指出，中美雙方共同管控「台獨」，大陸將備全「劇本」全力應對台海政治海嘯。倪永傑預計，今年大陸對台工作最緊迫重點在於加大反對「台獨」分裂、反外部勢力干涉等。



【本文轉載自《台海研究》】

中美關係： U.S. and China national flags adorn the motorcade of U.S. Vice President Joe Biden as he arrives at the Zhongnanhai leaders compound on 19 August 2011 in Beijing, China. （Getty）

倪永傑認為，拜登政府為了年底選舉需要，試圖展現有能力管控台海風險，因此在致力建設中美「護欄」的同時，對賴清德政權進行風險管控。中國將會繼續要求美國落實不支持「台獨」承諾，停止「武裝台灣」、支持中國和平統一，如此才能有效管控台海風險。

倪永傑預估，今年大陸對台工作最迫切的重點在於加大反對「台獨」分裂、反對外部勢力干涉的鬥爭，會從政治、軍事、經濟、外交、法律、輿論等各方面著手。在《反分裂國家法》制定20周年之際，應該有更詳盡的實施細則，制定《兩岸融合發展法》，明確精準定義「台獨」，規範兩岸同胞共同承擔捍衛國家主權、領土完整、反對「台獨」分裂與外部勢力干涉、推動統一的責任。

台海局勢・兩岸關係：Solider miniatures are seen in front of displayed Chinese and Taiwanese flags in this illustration taken, April 11, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

倪永傑相信今年包括福建等東部沿海省市建設兩岸融合發展示範區建設的力度會越來越大，全面推動兩岸交流，增強兩岸人員互動。對陸客、陸生赴台、陸資赴台投資等，提出新的政策措施。強化與台灣年輕世代的接觸。

倪永傑也預估大陸將持續加大與台灣認同「九二共識」、支持兩岸關係和平發展的政治勢力包括國民黨、民眾黨、台灣地方縣市長互動。 「立法院」現在由國民黨主導，因此與台灣各民意機構的交流也會做。

《聯合早報》也採訪了台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢，他認為大陸將加大做民眾黨工作力度，朝向「促統」、「反獨」、「促進」三個方面，啟動新版《反分裂國家法》、《台胞投資權益保護法》立法程序。