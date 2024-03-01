解放軍艦機常態巡弋台海周邊　國防部罕見用「警懾」回應

兩岸關係緊繃，解放軍機艦幾乎每日巡弋台海週邊海空域，被指為加大對台軍事壓力企圖明顯。對此，國防部回應此舉是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的「警懾」反制，有分析指，國防部使用「警懾」一詞極為罕見，警告意味濃厚。



國防部2月29日下午舉行例行記者會，有記者提問近日外長王毅在慕尼黑安全會議上發表主旨講話，指出中國要做動盪世界中的穩定力量。有美國媒體炒作稱，北京近年來加大對台灣軍事壓力，幾乎每天都在台灣周圍部署艦機，解放軍軍機經常逾越「台海中線」，請問對此有何評論？

台海局勢緊張，圖為2020年9月18日，解放軍殲-16越過海峽中線。（視覺中國）

新聞發言人張曉剛重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂的『海峽中線』」。解放軍在台海開展的演訓活動，是維護國家主權、安全和發展利益的正當之舉，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的警懾反制，也是維護台海和平穩定的必要行動，將持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

央視旗下新媒體《玉淵譚天》分析，國防部在回應中罕見使用了「警懾」一詞，軍事專家張軍社則稱，此前較少使用「警懾」兩字，一是警告意味濃，二是針對性強，這種「鎖台」之勢，對台灣人而言是守護歸途的「綠色通道」，對台獨分裂勢力是隨時出鞘的利刃鋼刀。