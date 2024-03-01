彌合數字鴻溝　央行：確保老年人會用移動支付　整治拒收現金行為

國務院新聞辦周五（1日）舉行進一步優化支付服務提升支付便利性國務院政策例行吹風會，就移動支付快速發展的同時，也給老年群體帶來了數字鴻溝，中國人民銀行副行長張青松表示，要確保老年群體能用、會用移動支付，彌合數字鴻溝。



張青松表示，人行高度重視支付服務適老化工作，並在2020年印發《關於提升老年人支付服務便利化程度的意見》，聚焦老年群體支付服務的堵點、難點，圍繞支付產品適老化升級、銀行網點服務優化、支付知識普及等方面作出工作部署，以提升老年群體的支付服務水平。

據介紹，現時主要移動支付APP均已進行了適老化升級，通過簡化流程、添加溫馨提示、增加語言播報、放大字體圖像、專線人工客服等多種方式，提升老年群體移動支付服務體驗，全國超過96%的銀行網點已推進適老化改造，通過升級自助設備、設立老年客戶「綠色通道」、「服務專區」等措施，便利老年群體辦理支付結算業務，打造溫馨網點。

央行稱要確保老年群體能用、會用移動支付，彌合數字鴻溝。圖為乘客掃碼通過天津地鐵站閘機。（新華社）

除此之外，現金也是老年群體偏愛的一種支付方式。張青松表示，要確保人民幣現金法定貨幣地位，依法堅決查處、整治個別商戶拒收現金行為。人民銀行還會增加小面額貨幣供應，要求各商業銀行提供「零錢包」等服務，綜合施策，優化現金作為一種支付手段的環境，惠及包括老年群體在內的所有消費者。

下一步，人行將在總結前期支付適老化工作的基礎上，緊盯移動支付、銀行卡受理、現金支付、銀行網點服務等關鍵領域，會同發改委等有關部門，進一步提升支付適老化服務質效，著力構建廣覆蓋、多層次的適老化綜合服務體系。

會上提到四點：一是提升支付服務的包容性。聚焦公共事業繳費、景區、商場、醫療等重點便民場景，保留現金、銀行卡等傳統支付方式。二是不斷優化移動支付服務。確保老年群體能用、會用，不斷彌合數字鴻溝。三是進一步推動銀行網點適老化服務水平不斷提高，推廣示範網點經驗，不斷提升支付服務溫度，打造溫馨支付環境。四是常態化開展支付適老化宣傳。通過多渠道、觸達式宣傳，做好支付安全，也包括防範電信詐騙等方面的知識普及，守護好老年群體的「錢袋子」。