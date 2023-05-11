董明珠「接班人」、90後孟羽童從格力電器離職　曾連續工作21小時

2021年底，格力電器董事長董明珠在公開活動上介紹她的90後秘書孟羽童，更稱要將她培養成第二個董明珠。孟羽童旋即走紅，在年僅22歲時就已被外界視為董明珠的接班人。不過近日，孟羽童證實已從格力電器離職，相關話題衝上微博熱搜第一。雖然孟羽童離職原因沒有公開，但她曾表示自己一度連續工作21小時，令外界猜測是否與工作壓力有關。



周三（10日）下午，格力電器相關人士表示，孟羽童已經離開格力電器，不在公司任職，又指這屬正常的人員流動，但就沒有透露孟羽童離職的具體原因。目前，公司旗下「明珠羽童精選」抖音號已更名為「格力明珠精選」，早期有關孟羽童的短片內容亦不復存在。

周四（11日）午間，孟羽童在微博就離職消息回應，表示無論是誰經歷這樣的人生變動，都沒有必要把它當成一個消極的事情。她表示，自己的下一階段任務是申請研究生、繼續讀書深造。另就她此前發布的「靠別人不如靠自己」一帖，她稱完全只是有感而發，沒有說公司的意思。

董明珠在活動公開介紹了孟羽童。（影片截圖）

從宣布入職到官宣離職，孟羽童只在格力電器待了近1年10個月，然而在2021年11月，她還被視作董明珠的「掌上明珠」。當時，董明珠在中國製造業領袖峰會上介紹了當時年僅22歲的孟羽童，表示希望孟羽童能在其身邊，把她培養成未來第二個董明珠，流露出對她的欣賞。這立即讓人們對這位剛剛畢業的女孩倍感興趣。

公開資料顯示，1998年出生的孟羽童畢業於浙江大學2017級西班牙語專業本科，曾多次參與綜藝節目，包括2019年的《一站到底》、2020年的《神奇的漢字第二季》。2021年7月，她在節目《初入職場的我們》中獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準，最後還被董明珠收入麾下成為秘書。

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不過在走紅後，孟羽童曾多次被傳出從格力電器離職，令她不得不多次公開發文闢謠，「誰再說我離職了，我真的會揍人」。而今次證實離職也令外界關注曾經被視作接班人的孟羽童從公司退場的具體原因。

據了解，孟羽童在個人微博曾兩次公開表示「工作強度太大」，其中4月3日，她表示自己已經連續兩個月沒有完整休息的周末；4月16日，她提到自己工作時長21個小時，並指人的極限就是可以不斷被挑戰。因此，外界猜測孟羽童離職或與工作壓力有關。