兩會｜劉結一：大灣區成中國開放程度最經濟、活力最強的區域之一

全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開。

今日（3日）下午3時，全國政協十四屆二次會議舉行新聞發布會。對於全國政協就推動大灣區深度融合協同發展做了哪些工作，大會新聞發言人劉結一介紹，隨着澳車北上、港車北上政策實施，港澳居民到內地更為便利；5年來，大灣區成為中國開放程度最經濟、活力最強的區域之一，也希望大家多到大灣區走一走，看一看。



劉結一介紹，今年春節期間，內地居民前往港澳共計約252萬人次，港澳居民來內地約249萬人次，港珠澳大橋口岸出入境客流車流屢創新高，這些數字是港澳與內地居民北上南下的雙向奔赴是粵港澳大灣區車暢、人興、財旺、強勁活力的生動寫照。

春節是港澳居民赴內地旅遊探親訪友的黃金期，隨着澳車北上、港車北上政策實施，港澳居民到內地更為便利，一家人可以駕車北上辦年貨、吃團年飯、走親訪友，感受濃濃的年味和煙火氣。內地旅客可以赴港澳體驗煙花匯演、花車巡遊等豐富多彩的節慶活動。

據香港旅遊促進會公布的數據，農歷新年期間，香港整體酒店入住率超過8成。在大灣區，春節醒獅深受人們喜愛。今年春節，香港、澳門的舞獅隊來到珠海，和珠海舞獅隊共舞一隻「灣區雄獅」。在年俗文化的傳承中，大灣區居民之間的情感聯結和大灣區融合發展進一步增進。

劉結一表示，第十四屆全國政協有230多位來自港澳的委員。四通八達的公共網絡，高效便捷的通關措施，讓大灣區實現一小時生活圈大大，便利了港澳地區全國委員的履職工作和生活。因為今年春節期間從香港到廣州深圳處理公務的港區全國政協委員用「一日千里」形容他們去發展，非常貼切。

劉結一介紹，建設粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃，親自部署，親自推動的重大國家戰略。5年前的2月18日，中共中央5月印發粵港澳大灣區發展規劃綱要，5年來大灣區成為中國開放程度最經濟、活力最強的區域之一。

去年4月，習近平總書記到廣東考察時提出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略之地。作為高質量發展的示範地，粵港澳大灣區是中國現代化的引領地，如今大灣區經濟總量超過13萬億元，專利等位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長點之一。

劉結一指出，全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心繫大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化、優化金融數據跨境合規體系、推進產業數字化建設、建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合、協同發展建言獻策；港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳合作發展平台，促進大灣區發展規劃綱要落實；全國政協還將圍繞「發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用」等議題進行深入調研，推進粵港澳基礎設施「硬聯通」、規則制度「軟銜接」、民生互惠「心相融」。

全國政協紮實開展民主監督，將「粵港澳大灣區發展規劃綱要落實情況及建議」列入全國政協圍繞「十四五」規劃開展民主監督的五年計劃，自2021年起連續三年組織視察團、調研組開展視察監督、會議監督等，形成民主監督報告，推動綱要落實。

劉結一表示，這次大會期間，歡迎中外記者朋友們與來自港澳的委員多交流，了解港澳參與大灣區建設、融入國家發展大局的故事，也希望大家有機會到大灣區走一走，看一看。