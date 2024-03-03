兩會｜助推民營經濟是政協傳統　將就清理拖欠企業欠款召開通報會

全國政協十四屆二次會議3月3日下午在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會。大會發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。針對2023年促進民營經濟高質量發展方面，劉結一表示，助推民營經濟是政協傳統，將圍繞清理拖欠企業欠款召開通報會，通過履職為民企發展鼓幹勁、強信心、辦實事。

值得注意的是，2月26日，《中國經營報》曾報道貴州女商人向政府討要2億欠款被捕一事，引發內地廣泛關注。



全國兩會今日（3月3日）下午召開記者會。（香港01 直播截圖）

劉結一說，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，在推動創新、促進就業、改善民生等方面發揮着重要作用。中共中央高度重視民營經濟發展，去年7月，國務院發布了關於促進民營經濟發展壯大的意見，優化民營經濟發展環境。

劉結一指出，全國政協委員中有不少民營企業家，他們了解一線情況，深知市場動態，積極反映民企發展中的社情民意，參與有關調研和協商議政活動，為促進民營經濟健康發展、營造良好營商環境建言獻策。在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。

劉結一介紹，助推民營經濟發展壯大是政協履職的傳統。過去一年，全國政協圍繞促進民營經濟高質量發展專題調研，堅持問題導向，會同地方政府、有關部門、律所、商會、民營企業家代表，深入研究民企經營遇到的實際困難，包括中小企業融資、獲取科技創新資源等問題，提出完善民營經濟平等保護機制等建議，探索搭建助推國企、民企協同發展的平台，組織國企、民企委員聯合走訪考察，促進優勢互補、深度合作，提升民營經濟競爭力，為民企發展壯大增添動能。

此外，委員們還提出不少關於優化民企營商環境、引導民企加強自身建設等建議，為推動有關支持性政策出台發揮積極作用。今年年初，全國政協召開的宏觀經濟形勢座談會上，國務院有關部門和單位負責同志聽取委員意見建議，同委員互動交流，就包括解決民企反映的突出問題，促進民營經濟健康發展。

劉結一表示，全國政協還將圍繞持續優化民企發展環境開展民主監督性視察，圍繞清理拖欠企業欠款情況召開重點關切問題情況通報會，通過履職為民企發展鼓幹勁、強信心、辦實事。

據此前報道，此前貴州47歲女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區承建10個政府項目，持續討要約2.2億（人民幣，下同）工程欠款8年，但區政府僅提出以1200萬元化解所有債務。該女企業家及為她代理債務執行的律師、律師助理等10餘人更被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。事件在內地引起極大關注。