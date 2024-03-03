宗慶后逝世｜鍾睒睒長文回應多個傳聞爭議　批網絡現大量詆毀言論

農夫山泉創始人鍾睒睒曾為娃哈哈口服液在海南和廣西的代理商，其後創業與娃哈哈成為競爭對手，近年鍾睒睒的身家更超越娃哈哈創始人宗慶后成為中國首富。宗慶后2月25日因病逝世後，近日內地多名大V博主重提多年來鍾睒睒與宗慶后的傳聞及爭議，鍾睒睒3月3日（即宗慶后死後「頭七」）發長文指網絡上出現了大量對他及農夫山泉的詆毀，反駁及澄清「第一桶金」來源、八寶粥開發、「沖貨」戲言與包裝水之爭等多個傳聞及爭議，又希望網民勿被個別自媒體或大V們帶節奏。



據微博財經大V「小黑夜之睛」、「知守院長」等帳號稱，鍾睒睒擔任娃哈哈口服液在海南和廣西的代理商時，偷偷的將海南的貨物高價賣到廣州，因此遭解僱；又指農夫山泉靠著貶低娃哈哈等品牌的純淨水而獲取成功。

農夫山泉官方公眾號3日發布鍾睒睒的文章。鍾睒睒稱，宗慶后生前痛恨網絡暴力。未曾想，借宗慶后離世，網絡上卻出現了大量對他及農夫山泉的詆毀，這絕非宗慶后所樂見。作為被意外捲入事件漩渦的當事人，他有必要借與宗慶后生前幾件值得追憶的往事，做一個澄清。

第一桶金非來自於娃哈哈

鍾睒睒稱，他於1988年辭去《浙江日報》記者工作，下海經商。1990年前後在海南成立了大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運到海南銷售，並逐漸將窗簾業務發展到北京的王府井、燕莎百貨。所以，布匹生意才是他創業所得的第一桶金，而非網上傳言「第一筆創業收入來自於娃哈哈」。

鍾睒睒稱，1991年他去杭州清泰街娃哈哈總部拜會鍾睒睒，之後宗慶后邀他一起去看他剛收購的罐頭廠，他看到專業的罐頭生產設備都閒置著，遂想起當時東南亞一些地區流行的八寶粥罐頭，他把這個想法告訴了宗慶后。後來他托人從新加坡帶回六罐當地的八寶粥產品並送達至宗慶后家中。

鍾睒睒稱，宗慶后很高興，覺得他的這個建議有市場，後投入研發並研製生產了大家非常熟知的娃哈哈營養八寶粥，並提議他在廣西、海南成立娃哈哈辦事處銷售娃哈哈兒童營養口服液。

從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨被開除

鍾睒睒稱，他當時欣然應允。無奈，當時海南、廣西市場消費需求並沒有達到預期，他跑遍市場卻難以將產品銷出去。之後，有幾個商貿公司到海南問他進貨，他才得以將進貨出清。後來，他了解到，兒童營養口服液這個產品在廣東是有市場的。

鍾睒睒稱，很多年後，在一次農夫山泉的銷售會議上，他開玩笑說：當年我們在海南沒賣出去的娃哈哈，估計是被賣去了廣東，如果放到現在就要被認定為「沖貨」（即經銷商違反經銷協議，進行產品跨地區降價銷售）了。沒想到當時隨口的一句戲言，現在竟成了他「忘恩負義」的罪狀。他從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨被開除。

鍾睒睒稱，在市場經濟發展的初期，各類管理都十分粗放，渠道管理、沖貨這些現代銷售理念在當時根本無從談起。以現在的眼光去看待當年的問題實在令人啼笑皆非。

鍾睒睒又稱，2000年後，關於天然水與純淨水之爭沸沸揚揚，作為該場爭端的兩位「主角」，娃哈哈與農夫山泉雙方互有訴訟，但最終宗慶后與他在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。時至今日，他仍然堅持認為，水中的礦物元素對人體健康是至關重要的，這也是他堅持生產天然水的原因。