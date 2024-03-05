本屆兩會與以往有何不同？會期最短、發表政府工作報告用時最短

2024年全國兩會分別於3月4日、5日開幕，至3月10日、11日閉幕。3月5日，總理李強發表任內第一份政府工作報告。

值得注意的是，今年政協、人大會議的會期是除了疫情期間之外最短的一次，僅有7天，比2019年兩會的會期要短4天。



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兩會會期長短

疫情前，全國政協會議大多10天左右。據紀錄，2019年政協十三屆二次會議於3月3日開幕，至13日閉幕，會期11天；人大十三屆二次會議3月5日開幕，至15日閉幕，會期11天。

疫情爆發後，2020年全國政協十三屆三次會議延至5月21日下午3時開幕，5月27日下午閉幕；5月22日，十三屆全國人大三次會議開幕，5月28日下午3時閉幕；會期比原計劃縮短4天半。

2021年，全國政協十三屆四次會議3月4日開幕，3月10日下午閉幕；十三屆全國人大四次會議於3月5日；3月11日閉幕。

2022年，全國政協十三屆五次會議3月4日下午3時開幕，3月10日上午閉幕，會期6天；十三屆全國人大五次會議3月5日上午開幕，3月11日上午閉幕，會期6天半。

2023年，全國政協十四屆一次會議於2023年3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半；十四屆全國人大一次會議3月5日上午開幕，3月13日上午閉幕，會期8天半。今年兩會會期相較於疫情前，仍未恢復到原來的日數。

3月4日，十四屆全國委員會第二次會議開幕。習近平、李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正在主席台就座。（新華社）

《政府工作報告》用時

本屆國務院總理發表政府工作報告的用時也比以往要短。據紀錄，總理李強僅用了51分37秒宣讀報告。

至於前任總理李克強，在2019年至2022年發表政府工作報告時，分別用時約99分鐘、59分鐘、72分鐘、58分鐘，而在2023年3月5日發表任內最後一份政府工作報告，則用時53分鐘。

2023年3月5日，李克強發表任內一份工作報告。（01直播截圖）

總理記者會

此外，十四屆全國人大二次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉宣布，經統籌考慮，人大會議閉幕後不會舉行總理記者會，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

總理記者會通常指全國人代會閉幕後的總理記者見面會，始於1988年，時任國務院總理李鵬和三位副總理出席大會發言人舉行的記者會，並回答中外記者提問。

1989年4月4日，七屆全國人大二次會議通過的全國人大議事規則規定，全國人代會「公開舉行」，還特別將全國人代會「舉行新聞發布會、記者招待會」列入其中。

總理記者會趨於常態化、制度化，是在1993年。後來，時任國務院總理朱鎔基、溫家寶、李克強也會與中外記者見面，回答提問。

2023年3月13日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行記者會，國務院總理李強出席並回答中外記者提問，成為他本屆任內至2028年全國兩會閉幕為止，唯一一次記者會。