總理記者會取消　港區政協黃錦輝：奇奇怪怪，應該有其他官員代表

3月4日，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉表示，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。

對此，中國駐美大使謝鋒表示「第一次聽說」；港區政協黃錦輝則反問「沒有嗎？」，並覺得「奇奇怪怪」。



4日下午，全國政協十四屆二次會議召開前，來自各地各部門的政協委員步入會場，接受中外記者圍堵採訪。針對今年兩會後取消總理記者會一事，幾位受訪政協委員表示不知情，亦有些意外。

據新加坡聯合早報報道，全國政協委員、中國駐美大使謝鋒在被問到時，稍楞了一下回答道：「我還第一次聽到這個。」

港區全國政協委員、香港立法會議員、中文大學工程學院副院長黃錦輝則反問媒體，「沒有嗎？那我覺得奇奇怪怪的。」

黃錦輝表示，能夠交代一下會比較好。「我覺得他（李強）不出來可能有其他官員要出來的，有關我們國家的工作報告、未來的想法，我覺得一直以來我們透明度都很高的。」黃錦輝認為，雖然李強沒時間開記者會，但應該有其他官員會代表出來，告訴大家中國未來的發展是怎樣的。