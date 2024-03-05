兩會｜國新辦：到2035年前　GDP年增速5%可實現社會主義現代化

第十四屆全國人民代表大會5日召開第二次會議，國務院總理李強在政府工作報告中提出，今年國內生產總值（GDP）目標增長5%左右。國務院新聞辦公室隨後舉行「吹風會」，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏對外解讀《政府工作報告》，並答記者問。



對於官方將今年經濟增長目標定為5%左右，黃守宏表示，這是綜合考慮各方面因素，包括國內國際形勢，包括需要與可能，是立足當前、著眼長遠而制定。

2024年3月5日上午，十四屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李強作政府工作報告。（Reuters）

黃守宏指出，從當前需要看，包含擴大就業、增加居民收入、防範化解風險等，都需要一定的經濟增速。黃守宏坦言，今年內地就業壓力比較大，城鎮新增就業要達到1200萬人以上，根據就業跟經濟增長的對應關係，或根據經濟增長對就業的拉動效應，官方測算要實現就業目標，經濟大體上需要保持5%左右的增速。

黃守宏進一步表示，從長遠或者從中長期來看，到2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值就要達到中等發達國家的水準，雖然沒有明確的數量要求，但其中隱含對經濟增速的要求。

「根據各方面的測算，從現在到2035年要基本實現社會主義現代化的目標，大體要保持在5%左右的經濟增速。從可能來講，是綜合分析了當前中國經濟增長的支撐條件和有利因素綜合權衡的。」黃守宏說道。

2024年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第二次會議召開，人大委員長趙樂際出席會議。（香港01）

國務院總理李強進行政府報告，矢言今年中國GDP增長目標為5%左右。（香港01）

至於官方今提出的年度增速目標能否實現？黃守宏自信表述，「今年實現5%的增速是有條件有支撐的」，矢言「有信心、有能力實現這個目標」。

黃守宏首先強調，中國去年實現5.2%的經濟增速，「背後的基本動因沒有改變」，包括超大規模市場需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者眾多的人才優勢等，足支撐中國經濟發展。

其次，黃守宏介紹，今年以來經濟發展的積極因素在增多，去年制約經濟發展的一些不利因素則趨於弱化。黃守宏列舉如防範化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險方面，去年透過各方面協同努力，已取得積極成效。「重大風險隱患的防範方面，我們的任務仍然艱巨，同時也出現了新情況新問題，但不管怎麼說，今年和去年比總體是向好的，而不是在惡化」。

古老的中國正在爆發出強勁的韌性，在變革中，中國經濟不僅已經穩住，並於2020年迎來人均GDP首次超過1萬美元的時刻。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

最後，黃守宏不忘提醒，官方自去年以來，採取一些重大政策措施的政策效應料在今年持續顯現，強調政策從實施到見效需要一個週期，一些去年下半年採取的政策效應主要會在今年顯現。

黃守宏表示，綜評《政府工作報告》，機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素。去年經濟增速能達到5.2%，今年實現5%左右的增速完全是有可能的。