不會燃燒爆炸！中國科學家參與研發水電池　有望5年內取代鋰電池

遼寧大學和皇家墨爾本理工大學的科學家聯合開發了一款「水性金屬離子電池」（簡稱「水電池」）。據了解，該款電池不會燃爆且可回收再利用，有望5年內取代鋰離子電池。



目前，研究團隊已經開發出用於鐘錶的硬幣大小的水基電池原型。（網上圖片）

據報道，水電池採用水替代有機電解質，電解液僅是加了鹽的水，而非硫酸或鋰鹽，這亦意味水電池不可能起火和爆炸。除此之外，水電池還可以輕松拆卸，以便材料能夠回收再利用。

水電池的使用壽命與市場上的鋰離子電池相當，能量密度約為每公斤75瓦時，約為最新款Tesla汽車電池的30%，未來通過開發新型納米材料作為電極還有望再次提高能量密度。

值得注意的是，電池通過產生從電池的正極（陰極）到負極（陽極）的電子流來儲存能量。當電子向相反方向流動時，它們會消耗能量，電池中的液體則是用來在兩端之間來回傳遞電子的。

此外，水電池製作工藝簡單，所用材料在自然界中含量豐富，價格低廉，毒性更低。科學家表示，水電池在短期1到3年內，有望替代鉛酸電池，5到10年內有望取代鋰離子電池。

目前，研究團隊已經開發出用於鐘錶的硬幣大小的水基電池原型，以及類似於AA或AAA電池的圓柱形電池。