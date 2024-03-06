吸人才？深圳今年建設籌集保障房10萬套：讓新市民、青年舒心生活

《深圳特區報》報道，深圳今年將建設籌集保障房10萬套（間）。1月9日，今（2024）年首批安居房啟動配售，提供房源2197套；2月下旬，今年首批保租房啟動配租，提供房源384套。



深圳市政府指出，近期還將計畫推出一批安居型商品房和可售人才房項目，房源達5000餘套。讓新市民、青年人等群體安心工作、舒心生活。加快建立多主體供給、多管道保障、租購併舉的住房制度，加大保障性住房建設籌集力度。



玉田村保障房小區環境生活機能齊全。（深圳特區報）

2023年底，深圳首批配售型保障性住房集中開工，此次開工共有13個項目，房源合計1萬餘套，由此拉開了深圳新一輪大規模建設籌集保障性住房的序幕。

城中村是很多新市民來深奮鬥的第一個落腳點。為更好滿足剛到深圳創業的青年人的住房需求，讓他們更有信心地融入城市，深圳大力推進城中村保障性住房規模化品質化改造提升，為新市民提供更多高品質可負擔的保障性租賃住房。

玉田村是萬科參與城中村改造並納入保障性租賃住房的一個示範項目。該項目通過對樓體進行結構加固，完善消防設施，開展老舊牆體改善和房屋軟硬裝改造，給年輕租戶提供的不僅是一張床、一個住的地方，而是更高品質居住服務。

東北人到深圳工作 月入8千租房2千

從事新能源車銷售工作的東北青年吳軍來深圳兩年多了，一直租住在玉田村的泊寓青年公寓，「我租的是一個開間單房，價格比周邊其他城中村的要便宜。而且這裡環境更好，房間整潔舒適，設施齊全，拎包入住。」「我月收入8000元左右，租房開銷近2000元，沒有太大壓力。」他說，公寓管理非常規範，還經過消防安全改造，住得安心、舒心。特別是住在這裡的多數是年輕人，泊寓經常組織一些社團活動，結識了不少好朋友，就像一個大家庭，大家相處非常融洽。

公租房最平只須560多元

居住在龍悅居二期6棟的馬小姐很滿意自己目前住的單身公寓公租房。她認為，自己的住房交通方便、生活便利、租金合理，「30多平方米的單間，月租金只有560多元，滿滿的幸福感、獲得感！」

深圳保障性住房希望能滿足青年生活。（深圳特區報）

「樓下就是公車場站，出行十分便利。」馬小姐在景田片區工作，每天上下班除了選擇乘公車以外，還可以步行約10分鐘到深圳北站乘坐地鐵。

馬小姐也提到小區的配套，「有玉龍小學以及深外的分校區等，孩子們就學非常便利。」小區周邊還建有北站中心公園、白石龍音樂公園、玉龍公園、逸秀公園，節假日她經常約上朋友和鄰居們去公園散步。「住進心儀保障房，工作生活有底氣啊！」馬小姐笑著說。

深圳蓋保障性住房：要打造創新人才的「理想之城」

深圳以高品質發展為目標，在解決市民住房難問題上，不僅強調要多建房，更要建好房；不僅追求有得住，還要住得好。通過「按需定建」，圍繞「20+8」產業叢集、軌道交通站點、20大重點區域和市、區中心片區，全力推進以便捷通勤為目標的保障性住房建設籌集工作，並統籌做好教育、醫療、交通等設施用地的規劃佈局，努力實現職住平衡、產城融合，最大限度降低新市民青年人的通勤成本。2023年，深圳共建設籌集保障性住房18.9萬套（間）、供應分配10.3萬套（間）。

深圳市住建局相關負責人表示，今年要以更大力度加快建設籌集保障性住房，按照「越多越好、越快越好」工作要求和「四跟」（跟著產業園區走、跟著大型機構走、跟著軌道交通走、跟著盤活資源走）發展策略，全年建設籌集保障房10萬套（間）、供應分配6.5萬套（間）。按照好房子、好小區的標準，高品質建設各類住房，讓人民群眾住得更舒心。

《深圳特區報》指出，深圳是全球創新人才最嚮往的「理想之城」，這裡機會多、工作多、工資高，是公認的青年人創業、就業首選地。對於這樣一個常住人口平均年齡只有32.5歲的年輕城市來說，想要完全依賴市場化的商品房解決住房問題不太現實。加快建立多主體供給、多管道保障、租購併舉的住房制度，加大保障性住房建設籌集力度，是又快又好地滿足不同人群不同層次住房需求的務實之舉。