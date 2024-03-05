政府撤辣｜有內地客一次過在港狂掃10伙新盤　深圳客諮詢量升50倍

香港政府於上周三（2月28日）宣布撤銷所有針對住宅物業的壓抑需求措施。內媒《證券日報》3月2日的報道引述一位香港房產中介的消息稱，「某新樓盤在2月29日賣了14套，其中有10套都是一個內地客戶買的」。



裕泰興馬頭角新盤城軒。（資料圖片）

據早前報道，翻查本地樓市成交資料，2月29日新盤「土瓜灣城軒」單日沽14伙，當中12伙成交價由808.17萬至1,175.52萬元，發展商共套現約1.1億元。據了解，當中有10伙由同一組買家買入，屬近年少有大手掃貨個案。

深圳客諮詢量升50倍

此外，官媒《證券時報》5日報道指，美聯物業提供的數據顯示，香港樓市「撤辣」之後，美聯深圳的客戶對於香港物業的諮詢量大幅上升50倍，同時帶看量也顯著上升超20倍，準備購入的客戶不在少數。據銷售現場反饋，上周香港住宅交易現場的內地客戶佔比大約有三成。

內媒《南方都市報》報道，栢蘇米國際董事王依群分析認為，非香港本地買家在撤辣後最少可以減少26%的稅項開支，加上樓價下調變相較以前高峰期入市節省了一半的成本。目前，香港樓價以實用面積計算，已與內地的一線城市相差不遠，而且租金回報率及套現能力都較有優勢，這些對內地投資者來說也有一定的吸引力，「相信在短時間內香港市場會錄得更多內地買家的成交個案，預期未來半年香港樓市交投仍然暢旺，價格則窄幅向上」。