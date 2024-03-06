25萬成交惠州碧桂園4房2廳海景房？　當地中介：不至於如此大跳水

近期，一張二手房屋成交截圖顯示，廣東惠州碧桂園十里銀灘海悅灣四室兩廳154.11平米（約1659呎）的房源，以僅25萬人民幣（下同）的價格成交，約每平米1623元。猶如「白菜價」的房價出現在惠州，引發關注熱議，不過該房價是特例還是目前已全面跌至如此？對此，有該社區樓盤中介表示，該房源合計成交價實為100多萬，且海景房房價還不至於「大跳水」。



網傳截圖顯示，一套惠州十里銀灘的海景房154平米僅成交價格僅25萬。

從網傳截圖可見，該房源為精裝修、低樓層，建成於2017年，掛牌價60萬元，成交價比掛牌價低了35萬。該截圖在網絡發布後，引發「惠州海景房價格狂跌」、「海景房沒人買」的說法甚囂塵上。

據《瀟湘晨報》報道，當地該樓盤中介表示，網傳信息並不是真的。該房源實為「雙拼房」，房住將2套房子打通裝修後一起出售，有2本房產證，2份成交合同，合計100萬元上下，網傳截圖僅顯示了一半內容。

該中介對截圖感到「無厘頭」稱，這套房源是在去年成交，不理解為何今年又被人拿出來炒作，「很多人看到消息，打電話過來諮詢。」另一名有該小區房源的中介亦證實了這位中介的說法。

从内地二手房源交易平台「鏈家」顯示的資訊可見，該社區4室2聽的戶型總價在80萬至109萬之間。該社區的房源每平米單價在6000元左右。

據《第一財經》此前報道，不到15萬就可買到惠州海景入門級房源，5折跳水價已是賣房標配，甚至有房產中介幫業主在陽台拉起「急賣」的紅色橫幅。

不過，據某房屋交易App2月數據顯示，惠州2月二手房房價指數在每平米9500元左右。負責市區房源銷售的中介表示，在惠州25萬帶走一間精裝房，不太現實，除非是屋主急售，或房子有瑕疵問題。