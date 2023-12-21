港人為主要客源　惠州海景房今變｢燙手山芋｣　業主急出5折隨意選

「來了深圳都是惠州人」，對於許多來深圳工作的年輕人來說，在深圳買房難於登天，因此深圳周邊的惠州、東莞等城市成為許多打工人的安家首選。

雖然售價仍在百萬，不過遠低於深圳的房價和豐富的海濱資源，讓位於惠東的碧桂園、富力、萬科、星河等大型地產於前幾年受到許多新深圳人的追捧。譬如，2011年，碧桂園十里銀灘首次開盤當天就賣了4000套。

然而當購房熱潮過去，購房者想要二手出售時，才感到理想與現實的差距。據《第一財經》報道，近期惠州海景房卻突遇「寒流」，不到15萬就可買到入門級房源，5折跳水價已是賣房標配，甚至有房產中介幫業主在陽台拉起「急賣」的紅色橫幅。



惠州海景資源較豐富，大亞灣黃金海岸有著「東方夏威夷」的稱號，巽寮灣則被稱為「中國馬爾地夫」。臨近深圳，但房價每平米僅約萬元上下，讓許多購房者慕名而來。

一名惠東的房產中介王芳直言，「為什麼來惠州？因為深圳房價太貴了啊，那時候深圳的房子一個平方（米）也要三、四萬（元）了，惠州海景房只要一萬左右。」2015年，王芳以每平米9000元（人民幣，下同）的價格買下了一套惠州海景房，如今以在此生活了8年，不過車牌依舊是深圳的粵B。

惠州海景房曾被深圳及香港人搶購。（視覺中國）

港人為惠州海景房主要客源 口岸接駁巴士一個半小時直達

除了深圳人以外，香港人也是惠州海景房的主要客源。今年通關後，開放商特意增加交通專線，香港人從福田、羅湖、蓮塘等口岸過關後，可以乘坐接駁巴士，沿著惠深沿海高速，一個半小時直達惠東。

一名房產中介介紹，「坐巴士過來的大部分都是香港人，深圳業主幾乎都是開車來的。」接駁巴士每日早上六點至晚上九點運營，幾乎每小時都有一班車，乘坐的多為香港長者。一名香港長者夫婦表示，他們的朋友早年在惠州買了海景房，因此他們此次專程前來看樓。

新房售價近乎跌至五折 加送免費傢私

從目前在售的新房項目來看，碧桂園十里銀灘片區維港灣項目，一線海景房已經賣完，在賣的為二線海景房，靠山，現房交付，均價為7000元/平方米左右，例如一套在賣的，80平方米的二線海景房（可看海），總價53萬元，單價6625元/平方米，現在開發商搞活動，還可以免費送一套傢私。

房產銷售稱，2018年首次開盤時，維港灣一線海景房的均價在1.6萬元/平方米左右，二線海景房開盤價格在1.25萬元/平方米左右，相比之下，如今的二線海景房價已經下跌。

惠州大亞灣一線海景房。（視覺中國）

二手房更具性價比 虧損轉賣比比皆是

據惠州的二手房源信息顯示，不少二手的兩房、三房戶型總價在20~50萬元不等。以十里銀灘三期愛琴海小區一套朝南的二線海景房為例，面積97平方米，業主最低售賣總價僅47萬元，單價僅約4845元/平方米，不僅房屋面積更大，價格也遠低於在售新房。推售該二手房的中介稱，深圳業主於2015年時以單價約1.05萬元/平方米，總價102萬元左右的價格購入該房源，8年左右的時間，再轉手出售時，虧損近55萬，價格跌幅54%。

過去惠州一線海景房需要搶購，價格在超百萬元，然而幾年過去，虧損轉賣比比皆是，最便宜一套總價已降至47.5萬元。難以出手的二手房，讓部分業主也願意承擔1/3的中介費。除了海景大房外，中介平台上還有50平米左右、離海邊較遠一些的房源，總價甚至不到15萬元。

過去的搶手房源，如今卻成為「燙手山芋」，惠州海景房跳水降價何以至此？

據中指研究院華南分院總經理楊紅俠分析，惠州新房庫存處於高位，截至今年11月末，惠州海景房相對集中的惠陽區、惠東縣兩個區域新房庫存量高達606萬平方米。另外，經濟下行導致房地產不明朗，部分開放商為加快項目去化，加速銷售回款，多採取降價銷售的策略。

除房屋景觀外，惠州的交通及周邊配套設施等都有待提升。今年7月，有網民在人民網領導留言板上留言，建議碧桂園十里銀灘開通到高鐵站的直達巴士，對此，官方回覆稱，由於從碧桂園十里銀灘片區前往惠東南站和惠陽站受季節性影響較大，客源少且不穩定，相關公車客運企業沒有開通該營運線路的規劃，相關客運線路正在進行研究工作。

還有網民反映，高鐵站到巽寮灣的接駁巴士少、開車頻率低等問題。對此，官方表示，惠東站到巽寮灣的公車線路由兩家公車企業共同經營，該公車線路近幾年因經營困難，公車企業減少了班次和車輛，以維持群眾基本出行需求。

楊紅俠提醒，購房時需與自身需求結合，綜合考量各種配套設施便利性等因素，了解清楚項目地點位置、朝向等。向銷售人員確認清楚各種景觀資源差異。