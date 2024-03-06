兩會｜人行潘功勝：仍有降準空間　堅定維護香港國際金融中心地位

十四屆全國人大二次會議於3月6日（周三）舉行經濟及金融相關主題記者會，中國人民銀行行長潘功勝表示，中國的貨幣政策工具箱依然豐富，目前，中國銀行業平均存款準備金率是7%，後續仍然有降準空間。



關於中國宏觀經濟的運行情況，潘功勝指出，我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進，但是國內外的形勢依然複雜多變，需要發揮政策合力，加大宏觀調控的政策力度。

潘功勝說，「中國的貨幣政策工具箱依然豐富，貨幣政策仍有足夠空間。我們在貨幣政策的調控中，將更加注重平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡和外部均衡的關係，強化逆週期和跨週期調節，著力提振信心、穩定預期、穩定物價，為經濟運行發展營造良好的貨幣金融環境」。

潘功勝主要介紹了以下四個方面：

一是在總量上保持合理增長。2023年人民銀行兩次調低存款準備金率，每次0.25個百分點；2024年2月5日又降低存款準備金率0.5個百分點，一次性釋放長期限流動性1萬億元（人民幣，下同）。目前，中國銀行業平均存款準備金率是7%，後續仍然有降準空間。人民銀行將綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆週期調節力度，保持流動性合理充裕，支持社會融資規模和貨幣信貸總量穩定增長、均衡投放，實現社會融資規模、廣義貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。

二是在價格上繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。2023年人民銀行兩次降息，並且降低存量按揭貸款利率，引導主要銀行下調存款利率；2024年2月又引導5年期以上貸款市場報價利率降低0.25個百分點。這些措施將有力促進降低社會融資成本，支持投資和消費。人民銀行將把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量，統籌兼顧銀行業資產負債表健康性，繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。

三是在結構上要更加注重提升效能。人民銀行將進一步提升貨幣政策對促進經濟結構調整、轉型升級、新舊動能轉換的效能。人民銀行將設立科技創新和技術改造再貸款，繼續實施支持碳減排再貸款，發揮好結構性貨幣政策工具的激勵帶動作用，引導金融機構科學評估風險，約束對產能過剩行業的融資供給，更有針對性地滿足合理消費融資需求。盤活存量金融資源，著力提升資金的使用效率。

四是在匯率上保持在合理均衡水平上的基本穩定。過去一段時間，人民銀行堅持以市場供求為基礎，採取了一系列宏觀審慎管理措施，在複雜的形勢下保持了人民幣匯率的基本穩定。今年主要經濟體貨幣政策有望轉向，美元指數動能減弱，從上周的104下降到103附近，國內外的貨幣政策週期差趨於收斂。我國經濟基本面持續回升向好，外匯市場的參與主體更趨成熟，越來越多的經營主體使用匯率避險工具、使用人民幣來進行跨境結算。到2024年2月份，中國所有的貨物貿易跨境結算中，使用人民幣結算的佔比是30%。這些因素的共同作用，客觀上有助於增強我國貨幣政策的操作空間，有利於跨境資本流動平衡和保持人民幣匯率的基本穩定。

堅定維護香港國際金融中心地位

潘功勝又表示，將穩步擴大金融市場雙向開放。目前，境外投資者既可以以直接的方式投資境內金融市場，也可以通過「債券通」「滬深港通」等互聯互通的方式投資境內金融市場。近期，人民銀行會同香港金管局，將「債券通」項下的債券納入香港金管局人民幣流動資金供給的合格抵押品，並開放境外投資者參與境內債券回購業務。同時，我們優化粵港澳大灣區的「跨境理財通」試點，擴大參與機構和產品範圍，受到市場歡迎。到1月末，境外投資者在過去的12個月累計淨買入我國債券1.8萬億元。

潘功勝表示，人民銀行堅定維護香港國際金融中心地位，我們將在今年年初推出「三聯通、三便利」六項政策舉措的基礎上，持續深化內地與香港金融合作，強化香港的國際金融資產管理中心和風險管理中心功能，支持香港打造亞太地區金融科技樞紐和可持續金融中心。