兩會｜習近平：民革要不斷壯大反「獨」促統力量　推進和平統一

新華社報道，中共總書記、國家主席習近平6日看望了參加全國政協十四屆二次會議的民革（中國國民黨革命委員會）、科技界、環境資源界委員，並參加聯組會。



習近平強調，民革要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。



報道指，在「三八」國際勞動婦女節即將到來之際，習近平代表中共中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的女同胞、海外女僑胞，致以節日祝賀和美好祝福。

習近平強調，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年。中共中央團結帶領全黨全國各族人民，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，全力推動經濟恢復發展，堅定推進中國式現代化，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

習近平又指出，科技界委員和廣大科技工作者要進一步增強科教興國強國的抱負，擔當起科技創新的重任，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，培育發展新質生產力的新動能。要務實建言獻策，助力深化科技體制改革和人才發展體制機制改革，健全科技評價體系和激勵機制，進一步激發各類人才創新活力和潛力。

習近平強調，廣大環境資源界委員要在加強生態環境保護、以高水平保護支撐高質量發展上作出新貢獻。要守牢國土空間開發保護底線，完善生態環境分區管控體系，夯實高質量發展的生態基礎。全面準確落實精準治污、科學治污、依法治污方針，推動經濟社會發展綠色化、低碳化，加強資源節約集約循環利用，拓展生態產品價值實現路徑，積極穩妥推進碳達峰碳中和，為高質量發展注入新動能、塑造新優勢。