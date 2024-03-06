深中通道建設再有進展！料6月具備通車條件　深圳-中山僅30分鐘

全長24公里的深中通道主線已於去年11月全線貫通，並計劃今年6月具備通車條件，屆時深圳至中山的車程將縮短至半小時之內。

周日（3月3日），深中通道FJ2標鋼結構主體全面封頂，為深中通道的全面通車積蓄動能。



據《深圳特區報》報道，該項目由中建鋼構負責鋼結構製造與安裝，位於深中通道西人工島頂端，建築整體形如「風箏」。建成後，主要作為科研教育基地和管理辦公用房，主樓部分將作為深中通道整體的「中控系統」，有效維持項目運行。

該項目作為結構造型，最大跨度140米，精度控制難度高。項目針對6榀動載結構的桁架，運用滑移支座實現安全平穩安裝，通過整體動載調試檢測確保精準就位，為「風箏」成型注入強勁技術支撐。

+ 1

面對島上運輸困難、空間小、濕度高等難題，項目還制定臨海施工、鋼結構防腐等專項方案，在通過專家評審論證後落地應用，有效協調資源，強化過程管控，同時運用分段式地面拼裝後高空合攏方案，化整為零，提高效率。

深中通道自東向西跨越珠江水域，直接連通深圳和中山，是繼港珠澳大橋之後的又一項國家超級工程，也是當前世界在建綜合難度最高的跨海集群工程。通車後，將實現中山與深圳30分鐘直達，成為粵東與粵西地區間最為便捷的東西向高速通道，也是連接珠三角「深莞惠」與「珠中江」兩大經濟圈的唯一公路直連通道。