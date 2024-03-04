深中通道開始隧道瀝青路面施工 料6月具備通車條件
撰文：林芷瑩
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3月3日，廣東交通集團發布消息，深中通道隧道瀝青路面下面層首件段施工順利完成，標誌着項目全線路面施工轉入衝刺階段。
深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程，全長約24公里。其中，隧道路面工程總長度為6.8公里，施工總面積達26萬平方米。按照施工計劃，本次隧道瀝青路面下面層首件段起於北側行車道E21管節，項目路面工程總體計劃於2024年4月完成。
廣東交通集團深中通道管理中心路面工程管理小組副組長黃雷介紹，海底隧道瀝青路面是項目路面工程最後一道關鍵工序，洞內空間相對封閉且長度達6公里，其高溫高濕、通風不暢、超寬超長等外部條件給瀝青路面施工帶來極大挑戰，本次首件段的順利實施，為下階段連續施工奠定了良好基礎。
今年1月，深中通道鋼橋面鋪裝工程圓滿完成，項目團隊隨即針對隧道路面施工環境、要求、特點等，在此前經驗基礎上不斷完善施工組織方案，為春節後順利開展隧道路面施工做好充分準備。
由於瀝青混合料溫度較高，攤鋪時會產生一定的煙氣，如隧道內通風不暢，將會對安全文明、優質高效施工帶來隱患。為解決隧道內通風等環境不利問題，項目團隊在既有風機系統的基礎上，增加了車載式風機以實現動態移動通風，有效增加隧道內的通風量；此外，還專門配備了空氣質量監測系統實時監測隧道內空氣質量，確保隧道瀝青路面施工安全高效推進。
目前，深中通道正全力推進機電、交安、附屬工程等建設，計劃6月具備通車條件。建成通車後，深圳至中山的車程將從目前的約2小時縮短至30分鐘內。