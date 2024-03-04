深中通道開始隧道瀝青路面施工　料6月具備通車條件

3月3日，廣東交通集團發布消息，深中通道隧道瀝青路面下面層首件段施工順利完成，標誌着項目全線路面施工轉入衝刺階段。



深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的跨海集群工程，全長約24公里。其中，隧道路面工程總長度為6.8公里，施工總面積達26萬平方米。按照施工計劃，本次隧道瀝青路面下面層首件段起於北側行車道E21管節，項目路面工程總體計劃於2024年4月完成。

深中通道海底隧道瀝青路面鋪裝標志著項目全線路面施工轉入衝刺階段。（微信公眾號＠深圳發布）

廣東交通集團深中通道管理中心路面工程管理小組副組長黃雷介紹，海底隧道瀝青路面是項目路面工程最後一道關鍵工序，洞內空間相對封閉且長度達6公里，其高溫高濕、通風不暢、超寬超長等外部條件給瀝青路面施工帶來極大挑戰，本次首件段的順利實施，為下階段連續施工奠定了良好基礎。

今年1月，深中通道鋼橋面鋪裝工程圓滿完成，項目團隊隨即針對隧道路面施工環境、要求、特點等，在此前經驗基礎上不斷完善施工組織方案，為春節後順利開展隧道路面施工做好充分準備。

由於瀝青混合料溫度較高，攤鋪時會產生一定的煙氣，如隧道內通風不暢，將會對安全文明、優質高效施工帶來隱患。為解決隧道內通風等環境不利問題，項目團隊在既有風機系統的基礎上，增加了車載式風機以實現動態移動通風，有效增加隧道內的通風量；此外，還專門配備了空氣質量監測系統實時監測隧道內空氣質量，確保隧道瀝青路面施工安全高效推進。

目前，深中通道正全力推進機電、交安、附屬工程等建設，計劃6月具備通車條件。建成通車後，深圳至中山的車程將從目前的約2小時縮短至30分鐘內。