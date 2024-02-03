深中通道料6月具備通車條件　大灣區今年還將誕生哪些超級工程？

在中國人的心目中，龍代表吉祥如意、風調雨順、人夀年豐、生生不息，生肖龍更是最受人們喜愛的一個。今年（2024年）是龍年，一齊來盤點有哪些重大工程，將會在龍年「誕生」呢？



2024超級工程｜深中通道：大灣區核心交通樞紐

深中通道的伶仃洋大橋以雄偉之姿，架設於伶仃洋主航道上。（視覺中國/當代中國授權）

今年關注度最高的超級工程，「深中通道」一定榜上有名。這是繼港珠澳大橋後，又一項連通珠江口東西兩岸的粵港澳大灣區核心交通樞紐工程。

全長約24公里的「深中通道」，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，採用雙向八車道。伶仃洋大橋是「深中通道」關鍵的組成部份。

「深中通道」預計於6月具備通車條件，屆時從深圳到中山的車程，將從2個小時縮短到30分鐘以內。

2024超級工程｜黃茅海跨海通道：拉近珠海江門距離

黃茅海跨海通道建成後，將成為世界最大跨徑的三塔公路斜拉橋。（視覺中國/當代中國授權）

另一項大灣區重點工程、港珠澳大橋的西向延伸項目——黃茅海跨海通道，預計於今年年底落成通車。

全長約31公里的黃茅海跨海通道，東起珠海市高欄港經濟區平沙鎮，向西跨越崖門口黃茅海水域，終於江門市台山市斗山鎮。

黃茅海跨海通道建成後，從珠海到江門及粵西地區時間將縮短約30分鐘，助力珠西地區建成「城市1小時生活圈」。

與此同時，黃茅海跨海通道將與已建成的港珠澳大橋、虎門大橋、南沙大橋、珠江黃埔大橋，以及在建的深中通道、獅子洋通道，共同組成大灣區跨海跨江通道群。

（當代中國製圖）

2024超級工程｜廣湛高鐵：連接大灣區與海南自貿區

廣湛高鐵全長超過400公里，線路起於廣州站，沿途經過佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市，終至湛江北站，設計速度每小時350公里，是國家「八縱八橫」高速鐵路主通道（沿海通道）區域連接線的重要組成部分。

廣湛高鐵有望在今年通車，屆時廣州中心城區至湛江中心城區，將由原來3小時縮短至1個半小時以內，港人更可輕鬆坐高鐵到粵西地區。

湛江灣海底隧道是廣湛高鐵全線關鍵工程。（視覺中國/當代中國授權）

除了連接粵港澳大灣區，廣湛高鐵還將與並將與合湛高鐵、湛海高鐵無縫對接，縮短北部灣城市群、海南自貿區（港）的時空距離。

2024超級工程｜啟德體育園：香港最大體育基建

佔地28公頃的啟德體育園，同樣計劃於今年啟用，是香港歷來最大型的體育基建項目。

據介紹，啟德體育園有多個世界級場館，其中配備開合式上蓋的主場館更可容納5萬人，可籌辦不同國際體育賽事和文娛活動。

啟德體育園落成後，將成為全港最大的體育公園。圖為啟德體育園主場館。（啟德體育園官網/當代中國授權）

室內體育館的設計也符合羽毛球、籃球、體操、網球、乒乓球等國際賽事的標準。

此外，園區內亦附設大量戶外空間、零售和美食海灣，遊客可體驗各樣休閒遊樂設備。

值得一提的是，2025年第十五屆全國運動會（全運會）將由粵、港、澳三地合辦，屆時啟德體育園將舉行全運會香港區的部分賽事。

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