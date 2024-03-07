兩會｜王毅：3月14日起中國將對歐洲6國實行免簽政策

3月7日上午10時，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



王毅回答記者提問時表示，從3月14日起，中國將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡六國施行免簽政策。

王毅在回答記者提問時表示，3月14日起，中國將進一步對歐洲6國開放免簽。（香港01 直播截圖）

對於部分國家退出「一帶一路」，王毅說，實際上中歐合作共建「一帶一路」有很多成功例子。比如希臘的比雷埃夫斯港、克羅地亞的跨海大橋等，都是其中的代表性項目。

王毅說，10年前一份歐盟的政策文件，給中國同時貼上了「夥伴、競爭者、制度性對手」三個標簽，但是事實證明，這三重定位並不符合事實，也不可行，反而給中歐關系的發展帶來了不必要的幹擾和阻礙。好比一輛汽車開到十字路口，紅燈、綠燈、黃燈同時亮起來了，這車該怎麽開呢？

王毅表示，事實上，中歐之間並沒有根本的利害沖突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關系的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是合作，發展前景應當是共贏。

王毅說，希望中歐關系能一路綠燈，暢通無阻。一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益。中國和歐洲應該共同做多邊主義的踐行者，開放發展的倡導者，文明對話的推動者。我們還是這個觀點：放眼全球，只要中歐互利合作，對抗就搞不起來；只要中歐開放共贏，逆全球化就不會得勢。