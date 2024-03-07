兩會｜人大代表提案：「狗咬人」寫入刑法　追究飼主刑事責任

全國人大代表庹慶明提交《關於將犬隻傷人的刑事責任寫入刑法修正案的建議》指出，近年來，發生多宗犬隻傷人案件，多數案件以犬隻的飼養者或管理者承擔民事責任解決，鮮見追究其刑事責任，懲戒效果不盡如人意。



內媒《中國新聞週刊》報道，全國人大代表、四川雅安市教育考試院院長、雨城區第二中學校長庹慶明於兩會期間，提交了《關於將犬隻傷人的刑事責任寫入刑法修正案的建議》。

庹慶明主張，近年來，中國發生多宗犬隻傷人事件，侵害受害者的生命健康權。大多數案件中，犬隻飼主或管理者都是以民事責任解決，鮮少追究其刑事責任。

狗咬人恐怖影片有片｜四川2歲女童遭洛威拿撕咬受重傷 網民呼籲：嚴懲狗主人

庹慶明認為，既有法律對此類案件的刑事責任並沒有明確規定，若要對犬隻的飼養者或管理者追責，只有依據《民法典》第1246 條，以侵權責任予以處罰。 儘管，近年各省市相繼頒布《養犬管理條例》，但也只是對養犬登記、養犬行為規範、犬隻的收容、認定和領養、犬隻的經營等方面進行了規定，多以罰款的方式進行追責，對刑事責任規定相當模糊。

就現實層面，建議認為，犬隻飼養者或管理者對犬隻的管理是否存在故意、過失或不作為，要取證相當難，導致責任界線極其模糊、司法標準不清晰，沒有明確刑事責任方面的條文，難以追究犬隻飼養者或管理者的刑事責任。

庹慶明提出建議，將犬隻傷人的刑事責任寫入刑法修正案，降低刑事責任的究責難度。 草擬規定如：「公共場所，若犬隻的飼養者或管理者放任犬隻失去控制產生危險，就是犯罪行為，處以三個月以下拘役並處以罰金；造成他人輕傷的，處以六個月以下 拘役並處以罰金；若造成他人重傷的，處以三年以下有期徒刑並處以罰金；若造成死亡，處以三年以上十年以下有期徒刑並處以罰金。」