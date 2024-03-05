中國首個電動車智慧充換電示範區建成　向車主提供最佳充電方案

3月4日，中國首個電動汽車智慧充換電示範區在江蘇建成。示範區通過對充電基礎設施軟硬件升級改造，實現新能源汽車、充換電站、城市電網三方高效互動，提升充電樁使用效率。



示範區覆蓋江蘇蘇州、無錫、常州三地，將新建21座充換電站、近300個充電樁。依托智能算法，系統對充電車位實際狀態、充電價格、排隊等待時間等信息綜合研判後，向車主推送最優充電方案。

新能源車主只需在手機App上輸入目的地、車輛續航里程、電池容量等信息，就能知道在何時、何地充電最經濟、最省時。據測算，示範區內車主月平均充電排隊時間可降低近 50%。

國網江蘇省電力有限公司營銷部市場處處長阮文駿介紹，傳統的充電模式是車主有充電需求主動搜索充電樁，但新研發的智能引導功能可以根據車主用車習慣、充電站的排隊、充電服務價格優惠等情況，主動向車主推送最優充電方案，不需要車主對充電路線進行二次篩選，節約充電時間和成本。

截至2023年底，中國新能源汽車保有量突破2000萬輛，2023年新注冊登記新能源汽車同比增長38.76%，按此增速測算，到2025年底預計將近3500萬輛。示範區的建成，將為新能源車主提供更加智能、高效、便捷的充換電體驗。