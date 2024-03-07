兩會．涉台｜福建人大代表喊話：探索開通閩台遊艇自由行

全國「兩會」召開期間，持續釋出涉台訊息，在6日召開的全國人大福建省代表團開放團組活動中，全國人大代表、平潭綜合實驗區黨工委管委會主任黃建波表示，現正積極探索開通對台郵輪航線和閩台遊艇自由行，還要擴大對台服務貿易開放，推進兩岸之間行業標準共通，讓更多台灣商品，包括農漁產品，進入內地市場。



福建平潭是中國大陸對台工作的重點區域。內媒《中新社》報道，黃建波在福建省代表團開放團組活動上表示，平潭「先行先試」，率先實現了與台灣主要港口的客貨運直航全覆蓋，現正積極探索開通對台郵輪航線和閩台遊艇自由行。

平潭海峽公鐵大橋是中國首座公鐵兩用跨海大橋，也是「十三五」規劃中北京至台灣高鐵的先期工程。（微博＠玉淵譚天）

黃建波主張，要擴大對台服務貿易開放，推進兩岸之間行業標準共通，讓更多台灣商品，包括農漁產品，進入內地市場。同時，黃建波也期待台胞台企參與平潭醫療、文化和教育等公共服務，建造兩岸共同家園，示意平潭會持續舉辦交流活動，讓更多兩岸青年走近走親。

全國政協委員、福建醫科大學附屬協和醫院院長陳椿也在兩會期間受訪稱，平潭已有多名台灣醫學碩博人才參與平潭協和醫院建設，隨著平潭協和醫院全面投入使用，平潭對台中藥材交易中心、台灣上市企業華廣生技血糖儀生產基地等一批產業項目落實，平潭已具備探索創新兩岸醫療合作條件，建議相關部門支持平潭興建兩岸醫療合作產業園區。

全國政協委員、莆田廣化寺方丈、福州開元寺方丈本性法師則從兩岸宗教交流層面切入，呼籲應進一步發揮福建佛教、道教及媽祖文化 對台獨特優勢，協助兩岸融合發展。