陸委會呼籲北京：把握台灣選後兩岸關係新局

近月以來，包含瑙魯與台灣斷交、北京宣布取消M503航線偏置措施，以及兩岸於廈金海域爆發緝捕大陸漁船致死案，致兩岸關係持續低盪，雪上加霜。台灣兩岸事務主管官員呼籲北京，應把握台灣大選後的兩岸關係新局與契機，重新建構兩岸的善意互信。



台灣立法院內政委員會7日召開全體委員會議，邀請兩岸事務主管機關大陸委員會主委邱太三和海基會董事長李大維列席報告業務概況。

針對近期兩岸關係互動，陸委會自言將審慎應處北京對台複合性施壓，堅定維護台海和平，除了呼籲北京停止對台經貿施壓、變更航路等「不當脅迫」，亦要求陸方正視「三無」船舶問題。

台灣陸委會主委邱太三。（台灣陸委會）

陸委會報告指出，北京在台灣總統大選後，持續對台進行複合性施壓，以利誘原邦交國瑙魯與台斷交，及阻斷台灣主辦亞洲U20男排錦標賽，意圖框限台灣國際空間。與此同時，陸委會抨擊北京，包含片面宣布改變M503 等航路運行，及利用「三無」船舶等事件操作灰色地帶行動，企圖改變台海和平穩定現狀的各種作為，已引發國際社會高度關切。

陸委會呼籲北京，應把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

陸委會報告強調，近八年來，台灣政府堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進的兩岸政策立場，獲得台灣主流民意及國際社會的普遍肯定。面對北京持續對台經貿施壓，台灣政府將持續以「台灣優先」作為最高原則，促北京不設政治前提，依既有機制與台灣協商解決。