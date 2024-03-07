農夫山泉陷「媚日」風波：飲料包裝為日本淺草寺　原料來自福島？

近期，內地飲品企業農夫山泉深陷輿論旋渦，除了其創始人鍾睒睒被指「忘恩負義」外，有網民質疑農夫山泉旗下東方樹葉的產品包裝是日本建築「媚日」，引發爭論。



娃哈哈創始人宗慶后於2月25日病逝後，曾在娃哈哈工作的農夫山泉創始人鍾睒睒被推上風口浪尖，網絡出現許多關於其「靠貶低娃哈哈獲利」、「忘恩負義」的批評傳聞。雖然鍾睒睒於宗慶后離世後的「頭七」3月3日發長文澄清，並表達對宗慶后的尊敬，但網絡關於其和農夫山泉的批評仍甚囂塵上。

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近日，微博KOL「人間奇妙之旅」綜合網民質疑發文稱，農夫山泉的茶類飲品「東方樹葉」的外包裝是日本建築「東京淺草寺五重塔」，且宣傳中將起源於中國魏晉時期的抹茶，寫成起源於日本，有「媚日」嫌疑。

此外，在「東方樹葉」的宣傳文中，稱「中國茶葉乘著東印度公司的商船漂洋過海」，這一說法有為向中國走私鴉片的東印度公司「洗白」的嫌疑。還指農夫山泉的氣泡蘇打水中添加了「日本福島進口拂曉白桃」。

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該微博下有網民表示支持「以後避雷農夫山泉所有產品」；但也有網民反駁認為，這樣的「文字獄」和極端的「愛國主義」遲早會害死中國企業。

網民評論▼



「賣中國綠茶為啥要介紹抹茶，還寫日本抹茶，還用日本建築」



「飲料包裝寫的是綠茶，綠茶是中國起源的。抹茶也是中國起源，它是綠茶的一種。之後帶到日本，日本叫他抹茶。配圖的確有欠妥當。」



「中國目前有12萬個漢奸滲透各個地方，大家仔細想想吧，現在日狗到處都是」



「極端愛國主義遲早害死中國」



「首先這並不極端，其次，極端愛國也比賣國強」



「中國品牌你宣傳日本？這正常？」



農夫山泉回應：非日本建築 宣傳中國茶文化

對此，農夫山泉客服否認包裝團上的為日本建築，「東方樹葉」綠茶產品標簽上的建築圖案是根據中國的寺廟建築形象所做的藝術創作。綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述的也是中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。而且「拂曉白桃」口味的產品是研發人員創新研製的類似拂曉白桃風味的產品，與白桃產地並無關聯。

值得注意的是，由於圍繞農夫山泉與娃哈哈的舊日紛爭在網絡不斷發酵，農夫山泉股價一度連續3日下跌。截至3月6日收盤，農夫山泉股價累計下跌近5%，市值從4993億港元下滑至4746億港元，市值縮水了247億港元。

對此，農夫山泉投資人熱線的工作人員表示，股價波動屬於資本市場的正常調整，公司無法控制。對於網路輿情，相信理性的消費者可以自行判斷是非，公司能做的事情就是把業績做好，感謝投資人關心。創辦人鍾睒睒先前已發文回應，暫不清楚後續公司是否會再作表態及回應。