鳥山明去世｜烏合麒麟稱「代表日漫黃金時代落幕」　網民反應兩極

日本傳媒3月8日報道，人氣漫畫《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明（Akira Toriyama）1日離世，終年68歲。報道指，鳥山明因為急性硬膜下血腫離世，只有親人出席其喪禮。



被稱為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」也在微博上發文哀悼，並稱「這代表日本漫畫黃金時代落幕」，不過他的說法卻引發內地網民兩極反應，不少網民痛批他「蹭熱度，你涮俄麼」，亦有不少網民不同意稱「宮崎駿還在呢？」、「你所謂的日漫黃金時代目前還有北條司，桂正和，車田正美，富堅義博，高橋留美子，clamp，武內直子等」、「至少日本漫畫風靡全球。」



但亦有不少網民為烏合麒麟說話，稱罵烏合麒麟的網民充滿「被殖民思想」，「雖然以前我也愛看七龍珠，但我現在只看國漫」、「這些罵他的人是因為之前烏合麒麟批評了日本核廢水，現在有點事就抓著咬」、「哀悼也要被攻擊，烏合麒麟惹了誰？」

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據了解，烏合麒麟的發文目前已有3.5萬人點讚，其中最多人點讚的網民留言反駁烏合麒麟稱，「真搞笑，那你知道日本漫畫為何會風靡世界嗎？那是文化環境造成的，鳥山明去了，你能保證不會有另一個鳥山明？誰小時候沒看過日本動漫？你有本事代表中國漫畫畫點牛比（牛逼）作品。」

烏合麒麟則回覆他，「說的好，日本文藝（包括漫畫）的黃金時代是由戰後日本的左翼藝術家們引領的，這也是日本文藝環境最好的時代。所以隨著藝術家們的落幕，以及日本右翼的壯大，日本文藝即將被全面殖民化。」

網民點睇：

希望富奸（ 冨樫義博）老賊穩住。

別蹭了！專心畫你的畫，言多必失懂嗎？

雖然七龍珠漫畫是我的青春，但青春過完了就過完了，後來我就喜歡看國漫了，個人覺得烏合麒麟畫的也挺好，為什麼評論都是罵他的，還不讓人說話啦？

天馬行空的想像力，豐富多彩的人物設定，笑料頻出的劇情……伴隨我這個老二次猿從高中至今的漫畫，鳥山明大師的作品絕對是佔據前位的。無論國籍政見，大師走好。



據此前報道，2023年8月24日起將日本將核廢水排入海洋，這一過程或長達數十年，包括中國、俄羅斯、韓國在內的鄰近國家均出現大量反對聲音。

「烏合麒麟」當時發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》。

福島核廢水｜戰狼畫師烏合麒麟發新作 多細節直諷日本為變異怪物

針對日本的執意行事，「烏合麒麟」再發布富有諷刺意味的新畫作，並取名為《與人類同歸於盡嗎混蛋》。（微博@烏合麒麟）

「戰狼畫師」烏合麒麟新作《神明改造》 諷美國霸權掀網絡熱議

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