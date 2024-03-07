兩會｜王毅談「洋網紅」一眼認出海外記者：你是跳科目三的小伙子

3月7日上午10時，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



會上，杜拜中阿衛視記者方浩明用中文就「新時代的中國故事」向王毅提問，表示外國記者在講好中國故事方面能發揮什麼樣的作用。王毅回答時，一眼認出這位記者稱，「你是跳科目三的小夥子，我看過你的視頻」，讓發布會氣氛變得輕鬆。對於該問題，王毅表示，向報道中國故事的記者朋友們表示感謝。



王毅表示，近幾年海外駐華記者報道了很多生動鮮活的故事。而中國故事是中國共產黨的故事、是中國人民的故事，也是中國和世界相互成就的故事。

「中國故事不是孤立的，它是人類故事的重要篇章」，王毅表示這是中國故事最重要的意義。中國故事的啟示就是只要各國立足自身國情，自主探索現代化的道路，一定能夠繪就成百花齊放的世界現代化的新願景。

王毅說，講述中國故事的外國朋友、外國記者朋友在不斷的增多，其中一位外國記者曾說，中國是一個將不可能變為可能的地方，講述中國故事不只是他的一項工作，也是他終生的使命。

王毅尤其提到，近年來有愈來愈多的「洋網紅」，因為分享在中國的所見所聞，受到各國網民喜愛，中國歡迎更多的外國朋友一起來講述活力滿滿、熱情蕩蕩的中國故事，講述中國同各國人民攜手共建人類命運共同體的故事。

據悉，阿中衛視的記者方浩明曾在外國駐華記者新年招待會上跳內地熱曲「科目三」，還獲外交部部長助理華春瑩點讚。