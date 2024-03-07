兩會｜王毅談南海：勸某些國家不要挑事生非，不要成為南海攪局者

3月7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中國外交部長王毅出席。針對南海問題，王毅強調，關於海上爭端，中方一直保持高度克制，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。



王毅強調，但中方不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲，「對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。我們也奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。」



3月7日，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅記者會上指出，中國人民在南海世代生活勞作，南海諸島早已是中國政府依法管轄的領土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經於此，從未受到任何干擾阻礙。環顧動蕩的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東盟國家共同作出的努力，殊為不易，彌足珍惜。

王毅表示，其中最重要的經驗，就是兩個堅持：「存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東盟國家共同努力加以維護。這也是2002年簽署的《南海各方行為宣言》的核心要義。」

王毅談中美關係。（01直播截圖）

王毅強調，關於維護南海和平穩定，中國和東盟國家都要繼續落實好《南海各方行為宣言》，也就是DOC，同時加快推進「南海行為準則」的商談，也就是COC，設立更加富有效力和實質內容、符合包括海洋法在內國際法的地區規則。在中方大力推動下，「準則」已成功完成二讀，啟動了案文三讀程序，我們願同東盟國家一起努力，爭取早日達成「準則」，切實把南海建成和平之海、合作之海。