兩會｜最高法：堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢

3月8日（星期五）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍向大會作最高人民法院工作報告。



會上聽取最高人民法院工作報告顯示，2023年，人民法院始終堅持對腐敗犯罪依法嚴懲，審結貪污賄賂等職務犯罪案件2.4萬件2.7萬人，同比增長19.9%，依法懲處沈德詠、盛光祖、李文喜等30名原中管幹部，贓款贓物一律追繳。



落實受賄行賄一起查，嚴懲多次、巨額、向多人行賄犯罪。審結犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡沒收違法所得特別程序案38件，追繳違法所得4.5億元及價值數億元房產等，堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。

此外，張軍也提到，要強化港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益保障。探索「海內+海外」、「線上+線下」僑益保護路徑，便利僑胞訴訟。台胞調解員以同鄉同音優勢促成調解，維護爭訟雙方合法權益。加強與港澳司法機構交流合作，創設內地與香港法官雙向交流機制，第七屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇在澳門成功舉行，共同為中華法治文明進步貢獻力量。

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刑法「第二十條」已被喚醒：對77名被告人以正當防衛宣告無罪

刑法第二十條明確指出： 「為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任。 正當防衛明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。」

最高人民法院工作報告顯示，2021年至2023年，人民法院對77名被告人以正當防衛宣告無罪。報告舉例說，付某酒後夜間到馬某家砸門、叫囂殺人，馬某告知其找錯人並報警，付某不予理會並砸碎多片窗玻璃，馬某持刀出門制止，付某與其廝打，馬某手、背部受傷，付某被刀傷多處致失血性休克死亡，法院認定馬某屬正當防衛，宣告其無罪。報告明確提出：「法不能向不法讓步」不是口號，「第二十條」已被喚醒，還要持續落到實處。

依法嚴懲重大惡性犯罪：勞榮枝案寫入報告

依法嚴懲重大惡性犯罪，切實增強人民群眾安全感。審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件5.2萬件6.2萬人，同比增長17.2%，對殺害多人、潛逃多年的勞榮枝依法核准、執行死刑。 ​

助力加強金融法治建設 依法促進民營經濟發展壯大

張軍指出，將助力加強金融法治建設。加大對資本市場財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法行為判罰力度。某新三板公司在股票發行中虛增營收3億元、少披露銀行借款10億元，欺詐增發股份，法院判令其賠償投資者4900萬元，公司高管承擔最高100%連帶責任，疏於核查驗證的中介機構承擔20%連帶責任。金融行為須合規，高管違法要嚴罰，中介失職必追責。

依法促進民營經濟發展壯大。堅決糾正把經濟糾紛當犯罪處理，一、二審對16家企業、34名企業主和管理人員依法宣告無罪。力解中小企業急難，推動清理拖欠中小企業賬款，執行到位金額187.8億元。

貴州女商人討2億政府欠款被捕 貴州省將由檢察院成立調查組徹查

有力支持民營企業反腐敗、「打內鬼」，審結非國家工作人員受賄、職務侵佔案件6700餘件8100餘人，同比增長26.6%。對658家涉案民營企業適用刑事合規程序。司法當好民營企業「老娘舅」，重在真厚愛真嚴管！涉案企業合規改革從刑事領域拓展至民事、行政、執行領域，相關案件已達1700餘件。某紡織印染企業超標排污多次被罰，促其合規整改，去年四季度產值同比增長85.7%。

破產審判促進資源優化配置。審結破產案件2.9萬件，同比增長68.8%。引導可重整的不清算，助「危機」企業尋「新機」，審結破產重整、和解案件1400餘件，762家陷入困境企業成功重整，盤活資產8790億元，11.8萬名員工穩住就業。梁某被裁定個人破產重整，與債權人協商免除利息、償還本金，梁某努力打拼，提前完成履約，我國境內首宗個人破產案審結執結。個人可破產、可重整，更可再創業！

服務創新驅動發展。依法嚴格保護知識產權，適用懲罰性賠償319件，同比增長1.2倍，判賠金額11.6億元，同比增長3.5倍。審理「蜜胺」發明專利侵權案，在判令侵權方賠償2.18億元基礎上，執行中促成全面和解，侵權方獲得使用許可，權利人最終獲償6.58億元，刷新國內知識產權案件紀錄。

山東滕州：高質量發展推動鎮域民營企業提質增效。6月30日，在山東辛化硅膠有限公司，工人在生產出口的水晶貓砂。（新華社）

服務美麗中國建設。審結環境資源案件23.2萬件，同比下降5.8%，其中涉環境污染案件5300餘件，同比下降11.5%，人與自然和諧共生理念更加深入人心。嚴懲環評造假，對弄虛作假、情節惡劣的「環評報告販子」定罪判刑，終身禁業。某電力公司未履行全額收購風電和光伏發電法定責任，被提起公益訴訟，經訴中調解，承諾投資數億元用於新能源配套電網建設，促進形成共識：法定義務須履行，「棄風棄光」不可行。

服務推進高水平對外開放。提升涉外司法效能，審結涉外民商事案件2.4萬件、海事案件1.6萬件，同比分別增長3.6%、5.3%，平均審理時間縮短近10天。便捷規範化解國際商事糾紛，成功調處一中外企業間標的額10億元糾紛，促使雙方各自撤回境內外多起關聯訴訟，合作關係得以修復。調解這一「東方經驗」漂洋過海，彰顯中國法治智慧。

貫徹實施好民法典。制定民法典合同編通則司法解釋，弘揚契約精神、促進公平交易。準確把握民法典醫療機構免責事由規定，明確醫療機構善盡診療義務或限於當時醫療水平難以診療的不擔責，讓符合規範的診療活動有保障，全力救治患者的醫生受保護。

用心辦好百姓身邊案。維護新就業形態勞動者權益，審結涉新業態勞動爭議案件14.2萬件。破除以勞務連環外包、誘導註冊個體戶等方式規避用工責任的「障眼法」。明確把「付出實質性勞動」和「明顯佔用時間」作為線上「隱形加班」的認定標準，讓在線工作有收益，離線休息有保障。有力支持依法維權。

有片｜四川2歲女童遭洛威拿撕咬受重傷 網民呼籲：嚴懲狗主人

依法審理「寵物傷人」案件，明確飼養寵物是個人權利、管住管好是法定義務。李某向多地制銷30餘種不合格農藥，嚴重危害收成、農民損失慘重，依法判處有期徒刑十五年，昭示：坑農害農、國法不容。

北大女遭男友PUA 「牟林翰」案寫入報告中

PUA｜北大女生包麗遭精神凌虐輕生案宣判 前男友獲刑3年2個月

審結婚姻家事案件217萬件，同比增長19.5%。家暴不是「家務事」，反家暴是國家、社會和每個家庭的共同責任。對以「愛」之名家暴未成年人、離異後搶奪藏匿未成年子女等予以司法規制。發出各類人身安全保護令5695份，同比增長41.5%。牟林翰凌辱同居女友致其自殺，以虐待罪判處有期徒刑，確立了婚前同居施暴須以家庭成員承擔刑事責任的司法規則。社會在發展，司法須前行。

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從嚴懲治網絡暴力。針對網絡暴力「按鍵傷人」、「按鍵殺人」，出台司法政策，嚴懲網暴惡意發起、組織及屢教不改者。明確網絡侮辱誹謗，造成被害人、其近親屬身心嚴重損害後果，或者隨意以普通公眾為侵害對象等，以公訴案件追究刑事責任。楊某為洩私憤在網上散布未成年人私密信息，致被害人不堪受辱自殺身亡，被提起公訴，法院以侮辱罪判處其有期徒刑。公權力要為受害者撐腰，網暴行為必須付出代價。

全方位呵護少年兒童健康成長。對侵害未成年人犯罪零容忍，審結案件4.1萬件6.1萬人，同比增長28.5%。督導失責父母當好合格家長。依法引領校園保護。小學生體育課意外受傷，家長起訴學校，校方已盡必要教育管理責任和救助義務，法院判定學校不擔責。對學校依規組織體育活動等不施以苛責，有利促進孩子健康成長。學生校內「抽凳子」玩鬧受傷，學校強調學生守則，老師經常提醒，已充分盡職，法院判決由「闖禍」孩子家長擔責。孩子雖在校，家長也有責，校園安全須共同守護。

尋親成功卻被親生父母指「貪財」遭網暴 河北17歲少年自殺身亡

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久久為功解決執行難。執結案件976萬件，執行到位金額2.26萬億元，同比分別增長6.4%、13.1%。注重區分失信與確無財產可供執行的「失能」，對確無能力履行義務的，不納入失信名單，記錄失信320.7萬人次，同比下降3.1%；為努力償債的被執行人及時修復信用208.3萬人次，同比增長15.9%，依法執行、人性化執行受到稱贊。做實以執行促發展。善用「活封活扣」、執行和解等措施，以「放水養魚」更實保障各方權益。力推異地法院交叉執行，排除各種干擾，攻堅難案積案。去年10月以來，異地交叉執行1萬餘件，取得實質進展4200餘件，執行到位金額206.7億元。

強化人權和訴訟權利保障。做實人權司法保障，以程序促公正。針對涉訴信訪多為重復訪的情況，以「就是頭拱地也要把人民的事辦好」的決心推進「有信必復」。最高人民法院大法官帶頭，各級法院領導包案辦理疑難複雜信訪案件，妥善化解「停屍不化」14年等一批陳年積案。

深化矛盾糾紛多元化解。推進「總對總」多元解紛，攜手發揮行業專業調解優勢，成功調解糾紛近1200萬件。做實指導調解法定職責，推動新時代「楓橋經驗」在街鎮社區、各行各業落地落實。

堅持辦案就是治理。針對近年來涉彩禮糾紛增多甚至引發惡性案件，制發司法解釋和典型案例，明確禁止以彩禮為名索取財物，讓婚姻始於愛，讓彩禮歸於「禮」。針對「知假買假」索賠有利懲治假冒偽劣，也存在借維權敲詐等亂象，發佈典型案例，亮明懲治造假售假司法態度，明確只在「生活消費」範圍內支持懲罰性賠償，公眾、商家廣泛認可，延宕20多年「知假買假」裁判標準不一問題得到規範。

2020年9月26日，河南省商丘市夏邑縣第三屆零彩禮集體婚禮現場。（視覺中國）

以扎扎實實「學思想」促進「強黨性、重實踐、建新功」。深入開展向「時代楷模」鮑衛忠等英模學習活動，湧現出周淑琴等一大批秉公司法、公正為民的好法官好幹部，黃光德等14名司法人員倒在法庭、犧牲在執行現場，為黨和人民的審判事業獻出寶貴生命，永遠激勵我們奮力前行。

深化司法體制綜合配套改革。持續深化司法公開，今年已上網文書216.5萬件，同比增長1.1倍；最高人民法院、高級人民法院上網文書3.5萬件，同比增長4.7倍。

統一法律適用標準。上級法院提級管轄具有指導意義、重大影響案件2200餘件，同比增長1.1倍。創建「人民法院案例庫」，經最高人民法院審核入庫案例，法官辦案必須參考；同時向社會開放，供當事人訴訟、律師辦案、學者科研、群眾學法使用。

老虎凳、灌水、重物扯下體 財新揭8新疆警刑求疑犯致死報道被刪

2018年9月27日凌晨，孫任澤在霍城縣看守所審訊室接受長達近8小時的連續審訊後，倒地昏迷。孫任澤曾被送至霍城縣ICU重症監護室急救。（財新網站截圖）

充分發揮科學考評「指揮棒」作用。完善符合司法規律的審判質量管理指標體系。將年度結案率調整為審限內結案率，去年審限內結案率為97.7%，同比增長2個百分點，多年難以解決的「年底立案難」問題從根子上得到治理。設定「案-件比」指標，強化案件全週期管理，努力促進一審案結事了。開展長期未結、久押不決案件專項清理，全國法院審結三年以上未結訴訟案件1900餘件、久押不決案件2400餘件6900餘人，清理佔比分別為81.3%、86.8%。

把嚴管就是厚愛落到實處。狠抓防止干預司法「三個規定」落實，把管住「案」作為管住「人」、治好「院」的落點，靶向整治人情案、關係案、金錢案，121.1萬人次記錄報告信息193.8萬條，同比分別增長7.5倍、11.8倍。

2024年工作安排

2024年，人民法院要深入貫徹習近平法治思想，努力以審判工作現代化支撐和服務中國式現代化。堅持能動司法，緊扣推進中國式現代化履職盡責。依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪。依法服務發展新質生產力。持續優化民營經濟發展壯大法治環境。狠抓提質增效，加快推進審判工作現代化。深化司法體制綜合配套改革。踐行新時代「楓橋經驗」，促推訴源治理。完善監督體系，著力鍛造堪當重任的法院鐵軍。鞏固拓展主題教育成果。貫通落實審判管理、政務管理和隊伍管理。堅定不移正風肅紀反腐，以廉潔司法確保公正嚴明司法。