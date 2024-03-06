黃金價格｜內地金價創新高掀拋金潮　有人賣20多公斤狂賺200多萬

黃金價格5日創下歷史新高，進一步突破每盎司2100美元。



內地媒體《中新經緯》報導，一位黃金回收店老闆表示，近期有人在他們店賣了20多公斤黃金，總共賺了200多萬元（人民幣，下同）。

報導稱，3月6日，據山東濟寧某金店秦老闆表示，現在的金價可以說是歷史最高。

據多家黃金珠寶品牌店透露，5日足金首飾價格突破645元/克，而黃金回收價格接近490元/克。

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報導表示，還有一些人在黃金回收中大賺200多萬元。秦老闆表示，近期黃金回收量比銷售量大，黃金回收店接到的線上回收訂單也在增加。

他出示的聊天紀錄顯示，僅3月5日中午2個小時，就接到了5個線上回收訂單，其中最大一單回收了157克，相當於顧客變現了近7.7萬元。

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貴金屬行業分析師馬吟辰表示，近幾年國際金價的走高是有跡可循的，全球地緣政治風險加劇和對經濟衰退的擔憂推動了黃金避險保值需求的升溫。

此外，各國央行對黃金儲備的持續增持也為金價提供了支撐。馬吟辰預計，今年國際金價將穩中有升，但仍受美聯儲貨幣政策的影響。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】