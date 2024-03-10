上海婦網購足金999金手鐲疑受騙　一查竟出自拉麵師傅之手？

上海市民李先生報案稱，太太早前在網上二手交易平台購入一隻「足金999」金手鐲，但收到貨後發現手鐲分量極輕，懷疑被騙。經查，賣家王某利用「金包銀」手法偽造金手鐲再出售，因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留。



《新聞坊》報道，2月27日，上海市民李先生到普陀公安分局長壽路派出所報案稱，其妻近日在某線上二手交易平台結識一名個人賣家，通過私下交易，花費2萬元購入一隻「足金999」的金手鐲，但收貨後發現手鐲分量極輕，並不符合賣家所描述的「足金999」，懷疑受騙。

警方立刻將手鐲送往國家金銀製品質量檢測中心作成分鑒定，結果發現涉案手鐲主要成分為銀、金，並非「足金」。

經循線追蹤，警方3月1日在一小區內拘捕嫌疑人王某。到案後，王某如實供述其犯罪事實。王某表示，自己原本是一名拉麵店的實習員工，平日跟師傅學習拉麵技術，一次偶然的機會，他在網上認識了一名從事金銀首飾加工業的網民，並從對方身上學到「金包銀」首飾的手藝。

王某成師後，先在網上訂製一套高仿某知名品牌金手鐲的貨品三件套，包括品名標籤、收據、質保卡，然後又利用古法「金包銀」的手法偽造一隻外觀相似的手鐲，通過某線上二手交易平台出售，同時標注「足金999」的虛假信息。王某見李先生妻子上當後，又將她約至線下交易，以此脫離平台的監管。目前，王某因涉嫌詐騙罪，被普陀警方依法刑事拘留。