金價屢創新高　內地旅客指「香港買黃金每克省70元」擠爆港金店？

日前，內地金價屢創新高，部分品牌金店的金價每克已經突破650元大關。近日內地遊客間瘋傳「在香港買金，每克能省下約70元」，讓買金成為內地遊客來港的一大重點。此外，內媒指香港還有個優勢是金店在手工費上的優惠力度大，對內地遊客而言別具吸引力。



《中新經緯》採訪來自廣西的何女士，她表示內地金價上漲到600元每克之後，她就沒有在內地買過黃金了。2月16日，她到香港購買金飾，當日香港周大福金價為592港幣每克，折合當日匯率約為人民幣540元。據她觀察，來香港之前，內地周大福金價在610元左右，即使算上商場偶有的優惠活動，東減西減也要590多元，「在香港買金，每克能省下約70元。」



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金價連日上升。（中新社）

春節開始生意火爆 港島金店：內地客人多到「很誇張」

《中新經緯》採訪多名受訪者表示，除了金店優惠，還可以通過其他方式省錢。丁女士在付款時使用了微信支付有禮：提前在香港消費6筆訂單，第7筆訂單就能享受最優匯率。她表示，當天匯率為0.92左右，而最優匯率為0.90左右，算下來每萬元能省約200元。據瞭解，部分金店所在的商場也會在消費滿額後，提供現金回饋優惠券等優惠。

今年春節假日期間，香港金店生意火爆，有時「營業員都不夠用」。丁女士稱，「旺角走兩步就是一個金店，金店很多，人也特別多」，丁女士表示，「因為香港的金店是一對一服務，如果有人來找店員看金飾，我這時去找店員，就不會給我服務，要先等這個顧客看完才能回應我，需要等很久。」

近日走訪六福珠寶位於香港港島區多家門店時，店員也稱，內地來的客人多到「很誇張」，有時在店裡都找不到位置看。位於銅鑼灣的粵港澳湛周生生店員也稱，週末有時人多到擠不進門店，內地顧客很多。

內地遊客來香港的金店採購黃金。（資料圖片）

何女士說道，「來香港買金的內地人也很多，店員的普通話都說得很好，估計被我們鍛鍊出來的。」

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不僅是金價比內地便宜，多名受訪者表示，香港金店在手工費上的優惠力度也很大。香港周大福針對部分款式推出了「1港元手工費」活動。六福珠寶則推出了指定黃金產品免工費的活動。粵港澳湛周生生兩錢或以上999.9黃金飾品飾工全免，精選999.9黃金飾品免工、免傭。

何女士去香港之前，其實並沒有打算購買黃金，但看到了香港周大福的1港元手工費活動後，她改變了主意：「我之前在內地也買黃金，一直都是在周大福買得比較多，但手工費方面是沒有折扣的。香港金店的手工費確實比較划算。」

黃金價格暴漲，但消費者購買力不減。(視覺中國)

在福建工作的丁女士2月份到香港旅遊，順便購買黃金。當天，丁女士一共購買了三款黃金首飾。其中項鏈7.9克、戒指4.53克、吊墜6.7克，工費都是1港元，折合當日匯率，總價約為人民幣10403元。丁女士表示，「折合下來543元每克，對比內地金價還是很划算了，工費也省了小一千。」

2月16日，石女士一共入手了兩款黃金首飾，一款是六福珠寶的素圈金鐲，一款是周大福的流金歲月手鏈。而在購買之前，她提前比較了好幾家金店的價格，以便砍價。「一些工藝複雜的金飾不太好砍價，流金歲月系列只能參與店裡的手工費八折活動。但金鐲的工費基本砍到二折了。」

石女士透露，她購買的素圈金鐲重30.43克，手工費打二折後共126港元，總價為18328港元，約合人民幣16869元；手鏈重6.26克，經過手工費八折優惠後為744港元，總價為4500港元，約合人民幣4141元。

中國資訊協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，香港作為特別行政區享有較低的稅率，自然使得商品成本降低，金價也不例外。此外，他還提到，香港珠寶商眾多，市場競爭激烈，金店為吸引顧客往往會提供更具競爭力的價格。

日前，內地金價屢創新高，部分品牌金店的金價每克已經突破650元大關。近日內地遊客間瘋傳「在香港買金，每克能省下約70元」。（資料圖片）

香港買黃金真的比內地划算？

《中新經緯》報道指出，2月22日，香港周大福金價為602港元每克，結合當日匯率約為553元每克。此外，在香港買黃金需要額外收取佣金費用，費用為金價總額的2%。以一款0.888兩（約33.236克）的金飾為例，其手工費為1,260港元，再算上2%的佣金和八折手工費，這款金飾的總價約為21,424港元，約合人民幣19,690元。

2月25日，北京周大福金價為628元每克，加上20元的克減優惠，每克為608元。以一款33.78克的金飾為例，其手工費為620元，總價約合人民幣21158元。

3月6日，香港周大福門店，當日價格牌顯示999.9飾金為632.13港元每克，折合人民幣約為581.66元每克，同期內地周大福足金(首飾、擺件類)為650元每克，在不計算手工費等的情況下，兩者價差約為69元。

不過，有部分消費者在社交媒體上表示，雖然香港金價較低、手工費折扣力度大，還有匯率等折扣，但如果再算上佣金以及交通成本並沒有省下太多。

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Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

2023年起，金價呈現大幅上漲的趨勢。同花順iFinD資料顯示，2023年1月3日至2024年3月1日，上海黃金交易所的Au9999黃金收盤價從412.26元/克上漲到483.40元/克，漲幅約17.256%。按即期匯率換算，在此時間段，香港黃金現貨價一直低於上金所Au9999黃金收盤價。二者金價差值最低為1.79元/克，最高為33.11元/克。

值得一提的是，內地居民去香港購買黃金還要考慮進出境關稅問題。全國海關系統12360客服還提醒，攜帶在境外獲取的個人自用物品總值如果在5000元人民幣以上，海關會對超出5000元的部分進行徵稅，如果物品單一不可分割，將進行全額徵稅。具體情況要諮詢相關口岸。

深圳皇崗海關諮詢得知，如果攜帶黃金的金額超過5000元，確實需要先向海關申報台稽核確定是否需要繳稅。同時，黃金的克重最多不能超過50克，如超出，則需要先向中國人民銀行申請黃金攜帶證，現場會根據旅客情況核定是否需要補稅。

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貴金屬行業分析師馬吟辰表示：「對普通消費者而言，去香港購買黃金除了要考慮關稅和增值稅為價格帶來的影響，也要考慮匯率等因素。由於目前人民幣匯率較為穩定，再加上去香港的時間和交通成本，專門赴香港去購買黃金可能未必是划算的選擇。」

馬吟辰表示，今年黃金價格的主導影響因素將仍然是美聯儲貨幣政策。「美聯儲一旦正式進入降息週期，以美元計價的黃金將受到推動走高。但要注意的是，目前市場已經很大程度上計入了美聯儲降息的影響，如果屆時降息時間或者幅度不及預期，那麼金價可能出現震盪。」

馬吟辰預測，由於避險需求和去美元化帶來的需求，今年國際金價預計穩中有升。「國內金價的表現則要考慮到匯率因素的影響，並且國際價格傳導至國內也需要一定時間，這些因素需要國內投資者注意。」

朱克力表示，內地與香港的金價差值可能受到兩地經濟、政策等多種因素影響，但總體而言香港金價仍將保持一定優勢。「短期來看，如果兩地金價差異明顯，且購買量適中，那麼前往香港購買黃金確實是個不錯的選擇。但長期來看，還需考慮匯率波動、攜帶成本等因素。」

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金價持續高位情況下，黃金消費熱度不減。1月31日，世界黃金協會發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2023年，儘管國內金價飆升17%，但中國境內金飾總需求仍達630噸，同比增長10%。同時由於金價飆升，2023年國內金飾消費金額達2820億元，創歷史新高。