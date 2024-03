金價屢創新高　內地旅客指「香港買黃金每克省70元」擠爆港金店？

日前,內地金價屢創新高,部分品牌金店的金價每克已經突破650元大關。近日內地遊客間瘋傳「在香港買金,每克能省下約70元」,讓買金成為內地遊客來港的一大重點。此外,內媒指香港還有個優勢是金店在手工費上的優惠力度大,對內地遊客而言別具吸引力。



《中新經緯》採訪來自廣西的何女士,她表示內地金價上漲到600元每克之後,她就沒有在內地買過黃金了。2月16日,她到香港購買金飾,當日香港周大福金價為592港幣每克,折合當日匯率約為人民幣540元。據她觀察,來香港之前,內地周大福金價在610元左右,即使算上商場偶有的優惠活動,東減西減也要590多元,「在香港買金,每克能省下約70元。」



《中新經緯》採訪多名受訪者表示,除了金店優惠,還可以通過其他方式省錢。丁女士在付款時使用了微信支付有禮:提前在香港消費6筆訂單,第7筆訂單就能享受最優匯率。她表示,當天匯率為0.92左右,而最優匯率為0.90左右,算下來每萬元能省約200元。據瞭解,部分金店所在的商場也會在消費滿額後,提供現金回饋優惠券等優惠。

今年春節假日期間,香港金店生意火爆,有時「營業員都不夠用」。丁女士稱,「旺角走兩步就是一個金店,金店很多,人也特別多」,丁女士表示,「因為香港的金店是一對一服務,如果有人來找店員看金飾,我這時去找店員,就不會給我服務,要先等這個顧客看完才能回應我,需要等很久。」

近日走訪六福珠寶位於香港港島區多家門店時,店員也稱,內地來的客人多到「很誇張」,有時在店裡都找不到位置看。位於銅鑼灣的粵港澳湛周生生店員也稱,週末有時人多到擠不進門店,內地顧客很多。

何女士說道,「來香港買金的內地人也很多,店員的普通話都說得很好,估計被我們鍛鍊出來的。」

不僅是金價比內地便宜,多名受訪者表示,香港金店在手工費上的優惠力度也很大。香港周大福針對部分款式推出了「1港元手工費」活動。六福珠寶則推出了指定黃金產品免工費的活動。粵港澳湛周生生兩錢或以上999.9黃金飾品飾工全免,精選999.9黃金飾品免工、免傭。

何女士去香港之前,其實並沒有打算購買黃金,但看到了香港周大福的1港元手工費活動後,她改變了主意:「我之前在內地也買黃金,一直都是在周大福買得比較多,但手工費方面是沒有折扣的。香港金店的手工費確實比較划算。」

在福建工作的丁女士2月份到香港旅遊,順便購買黃金。當天,丁女士一共購買了三款黃金首飾。其中項鏈7.9克、戒指4.53克、吊墜6.7克,工費都是1港元,折合當日匯率,總價約為人民幣10403元。丁女士表示,「折合下來543元每克,對比內地金價還是很划算了,工費也省了小一千。」

2月16日,石女士一共入手了兩款黃金首飾,一款是六福珠寶的素圈金鐲,一款是周大福的流金歲月手鏈。而在購買之前,她提前比較了好幾家金店的價格,以便砍價。「一些工藝複雜的金飾不太好砍價,流金歲月系列只能參與店裡的手工費八折活動。但金鐲的工費基本砍到二折了。」

石女士透露,她購買的素圈金鐲重30.43克,手工費打二折後共126港元,總價為18328港元,約合人民幣16869元;手鏈重6.26克,經過手工費八折優惠後為744港元,總價為4500港元,約合人民幣4141元。

中國資訊協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力表示,香港作為特別行政區享有較低的稅率,自然使得商品成本降低,金價也不例外。此外,他還提到,香港珠寶商眾多,市場競爭激烈,金店為吸引顧客往往會提供更具競爭力的價格。

《中新經緯》報道指出,2月22日,香港周大福金價為602港元每克,結合當日匯率約為553元每克。此外,在香港買黃金需要額外收取佣金費用,費用為金價總額的2%。以一款0.888兩(約33.236克)的金飾為例,其手工費為1,260港元,再算上2%的佣金和八折手工費,這款金飾的總價約為21,424港元,約合人民幣19,690元。

2月25日,北京周大福金價為628元每克,加上20元的克減優惠,每克為608元。以一款33.78克的金飾為例,其手工費為620元,總價約合人民幣21158元。

3月6日,香港周大福門店,當日價格牌顯示999.9飾金為632.13港元每克,折合人民幣約為581.66元每克,同期內地周大福足金(首飾、擺件類)為650元每克,在不計算手工費等的情況下,兩者價差約為69元。

不過,有部分消費者在社交媒體上表示,雖然香港金價較低、手工費折扣力度大,還有匯率等折扣,但如果再算上佣金以及交通成本並沒有省下太多。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)