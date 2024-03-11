國家體育總局：足球領域「塌方式」腐敗　將堅決打擊「假賭黑」

隨著李鐵、陳戍源、杜兆才等內地足壇腐敗人員被抓，3人亦在央視亦在反腐大片中出鏡懺悔，內地足壇反腐似乎暫告一段落。

3月11日下午，全國兩會閉幕後，國家體育總局局長高志丹在「部長通道」集中採訪時，再就懲治體育領域腐敗問題回答記者，表示堅決打擊「假賭黑」，大力整頓行業風氣，持續淨化體育生態，為體育強國建設奠定堅實的政治基礎和保障。



高志丹表示，過去的一年，中國體育事業持續健康發展，村超、村BA、民間賽事火爆出圈，國球進公園，國球進社區，豐富完善了群眾身邊的體育賽事和活動。中國人均體育場地面積達到2.89平方米，全民健身步道達到37.1萬公里，比2019年增長了107%。大運會、亞運會、學青會辦賽精彩，參賽創佳績。

國家體育總局局長高志丹在兩會「部長通道」上表示，堅決懲治體育領域腐敗，堅決打擊「假賭黑」。

但他指出，體育各領域發展不均衡、不協調等老問題仍待破解。其中足球領域發生系統性，塌方式腐敗，三大球成績持續下滑，這些都與期待存在著明顯的差距。

高志丹表示，將營造風情氣正的良好環境，堅決懲治體育領域腐敗，堅決打擊「假賭黑」，大力整頓行業風氣，持續凈化體育生態，為體育強國建設奠定堅實的政治基礎和保障。