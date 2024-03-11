美國已舉起屠刀　TikTok又懸了？

就在中國忙於召開兩會之際，美國又對TikTok出手了。這次出手來自美國國會，總統拜登3月9日也明確表態，如果國會通過制裁TikTok的法案，他將簽署執行。



這項法案來得比較突然。美東時間3月5日，19名美國眾議員提出一項名為《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法》的跨黨派法案，其中要求字節跳動在165天內剝離對TikTok的控制權（直接或間接持股小於1%，且不受其控制），否則將禁止美國應用商店和網絡託管服務商為其提供服務，也就是從蘋果和谷歌等應用商店中全面下架。

與此前美國針對TikTok的禁令不同，這次法案沒有經過輿論造勢，法案提出者顯然要打TikTok一個措手不及。

TikTok也深感這次禁令來者不善，就沒有像以前那樣坐以待斃。美東時間3月7日，TikTok向全美共計1.7億用戶推送了一則開屏彈窗，號召他們給所在地區的國會議員打電話，要求撤銷針對TikTok的剝離法案。

但就在彈窗發布幾個小時後，美國眾議院能源和商務委員會以50：0的投票結果一致通過了剝離法案。美國眾議院本周將對法案進行審議，一旦眾議院通過，該法案還需送到參議院進行修改表決。如果參眾兩院都審議通過，該法案很有可能被拜登政府簽署落地。

周受資：TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會。（Reuters）

一旦該法案落地，字節跳動要麼出售TikTok，要麼TikTok在美國關門大吉。一旦TikTok在美國無法運作，它在其他西方國家的命運也不難預料。2月19日，歐盟委員會已啟動正式調查程序，調查評估TikTok在未成年人保護、廣告透明度、研究人員數據訪問以及成癮設計和有害內容的風險管理等方面是否違反了歐盟《數字服務法》。

最近幾年，TikTok在美國大紅大紫的同時，也不時遭到美國政界和競爭對手的打壓。這次來自美國國會的打擊，堪稱TikTok在美國遭遇的最嚴厲制裁。

實際上，為了減少美國政客的詬病，TikTok這幾年也在努力「去中國化」，包括把所有美國用戶數據存儲在美國，數據不受中國法律約束；停止中國的海外內容審核團隊，並將其移至中國境外；完善安全漏洞、數據訪問權由美國安全團隊管理等等。

但TikTok還是不能擺脱「中國企業」的印記，美國政治人物也一直要置之死地而後快。

因此，TikTok這次的反擊也前所未有。它向自己的用戶宣稱：國會正計劃全面禁止TikTok。現在就說出來——在政府剝奪1.7億美國人憲法賦予的言論自由之前。這將損害數以百萬計的企業，摧毀全國無數創作者的生計，並使藝術家失去觀眾。「讓國會（議員）知道TikTok對你意味着什麼，告訴他們投反對票，現在就打電話。」

TikTok的號召發揮了一些作用，很多議員的電話被用戶打爆了。美國有線電視網（CNN）引述一名眾議員的助理說，他們甚至不得不拔掉電話線才能維持正常工作。

TikTok發動用戶給議員打電話，到底能否阻止美國眾參兩院通過相關制裁法案，目前還很難說。在美國民主、共和兩黨早已就打壓中國取得共識的背景下，打爆國會議員的電話，弄不好會成為美國政客攻擊中國干涉美國內政的新證據，國會議員們可能更加同仇敵愾，推動法案通過。對大多數美國議員來說，打壓中國屬於政治正確，其他因素沒那麼重要。

美國重啟TikTok禁令，也將給中美關係緩和設置新障礙，中美雙方難免就此展開新一輪角力。

中國官方一直反對美國強制要求出售TikTok，併為此設置了行政門檻。2020年8月，在美國政府要求字節跳動剝離TikTok在美國運營的所有權益後，中國商務部、科技部發布新的禁止出口技術目錄，增加了「基於數據分析的個性化訊息推送服務技術」，實際上等於禁止字節跳動出售TikTok的核心技術。

正因如此，就算字節跳動要出售TikTok，事情也沒那麼簡單。3月10日，針對媒體報道暴雪公司前CEO考慮以千億美元收購TikTok，字節跳動發文回應稱，該報道不實，經核實，公司創始人張一鳴沒有與任何人溝通過相關事宜。

美國重啟TikTok禁令，將為中美關係緩和設置新障礙，中美雙方難免就此展開新一輪角力。（ Reuters）

中國輿論對美國再次要求字節跳動剝離TikTok表示憤慨，認為這是美國政客對TikTok的「明搶」。

微信公號「星火方陣」3月9日發表文章稱，如果TikTok屈服，它必須被出售，但買家一定會設法大幅壓價，甚至要求對方無償給予，畢竟買家擁有期限優勢，這是任何談判技巧都無法彌補的，所以這就是一次公開的搶劫。美國已經舉起了屠刀，TikTok講多少道理、擺多少事實都沒有用。中國政府應該採取對等措施，對美國的強盜行為進行反制。

一旦美國製裁TikTok法案落地，中國除了依據有關規定限制字節跳動出售TikTok的算法外，也可能採取其他報復措施，但中國不大可能因為替TikTok出頭而損害中美關係和中國對外開放大局。

儘管美國相關制裁法案還需要一段時間才能走完程序，對字節跳動和TikTok來說，在中美博弈的夾縫中受氣受損，恐怕還是會成為難以迴避的現實。