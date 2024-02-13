拜登團隊「投身」TikTok拉票　愈封殺愈要玩？

這可不是假新聞。

美國總統拜登2022年因國安問題而簽署法律，禁止聯邦政府人員在官方設備使用TikTok（抖音海外版）。但拜登競選團隊為爭取拜登連任，卻選在TikTok開設賬號，並在2024年2月11日發出第一個視頻。

本文獲《聯合早報》授權轉載，原文標題：拜登團隊玩TikTok拉票說明什麼？



拜登在題為「lol hey guys」的26秒視頻中，以年輕人偏愛的短平快方式，回答誰會贏得當晚超級碗美式足球冠軍賽等問題。總統初試啼聲，首日就吸引48萬多個贊。截至2月13日下午，點閱率破680萬人次，粉絲多達76.4萬人。

TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）位於中國首都北京，其中資背景導致美國政壇以國安為由，長期充斥着審查，甚至禁用TikTok的聲音。美國聯邦調查局及通訊委員會也警告，TikTok母公司字節跳動可能會與中國政府共享包含瀏覽紀錄、定位等用戶資料，或影響美國人在該應用程式上所看到的內容。TikTok行政總裁周受資不久前，才於1月31日連同其他社媒巨頭執行官，出席美國國會聽證會，接受美國議員拷問。

美國大選2024：美國民主黨總統參選人、現任總統拜登（Joe Biden）競選團隊2024年2月11日在TikTok（抖音海外版）開設帳戶，爭取年輕選民支持。圖為拜登團隊首則TikTok影片截圖。（TikTok @bidenhq）

拜登競選團隊進駐TikTok後，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2月12日應詢時強調，在美國政府設備上禁用TikTok的規定仍然有效，但他沒有回答關於拜登競選團隊的做法是否與白宮立場自相矛盾的部分。

打不過他們，就加入他們

美國前總統特朗普曾在任內試圖禁止美國用戶使用及下載TikTok，但被一系列法院判決擋下。如今拜登配合其競選團隊開設TikTok賬號，不僅引來眾議院中國問題特別委員會跨黨派批評，也招致共和黨參議員譏諷「自打臉」。

共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在社媒平台X（前稱推特）上發帖說，拜登擁抱TikTok是為「彌補因其精神衰退而導致的糟糕民調」。另一共和黨參議員的霍利（Josh Hawley）指拜登急了，「正不顧一切地做任何事來幫助他悲慘的連任競選之路」，又訕笑拜登「使用一個被他自己的政府取締的中國間諜應用程式」。

圖為2020年9月15日在位於美國加州卡爾弗城（Culver City）TikTok美國總部外拍得的公司標誌。（Reuters）

英文有句話說：如果打不過他們，就加入他們。世上沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。前述兩位共和黨參議員極大可能講中了拜登競選團隊決定大玩TikTok背後的引爆點。

美國司法部2月8日發報告指，81歲的拜登記憶力出現衰退。美國全國公共廣播電台報道，上月民調顯示，在35歲以下人群中，極有可能再次代表共和黨參選總統的特朗普以37%對33%領先拜登。在上屆總統大選中，拜登以壓倒性優勢贏得這個年齡段選民的支持。《華爾街日報》報道，拜登處理以色列和哈馬斯衝突的處理，以及推動限制南部邊境移民的措施，都削弱年輕選民對他的支持。

毫無疑問，拜登團隊決定藉助TikTok平台競選，就是衝着年輕選票而來。

周受資1月31日在美國國會作證時說，每月有超過1.7億美國人使用TikTok，比去年公佈的數據多了2000萬。美國智庫德國馬歇爾基金會的中國科技分析師吳迪（Dylan Welch）告訴自由亞洲電台，美國30歲以下青年有三分之一人口從TikTok獲取新聞信息。

TikTok在美國的使用次數早已超過YouTube、X、Instagram、Snapchat和臉書等社媒。美國全國廣播公司民調顯示，儘管TikTok用戶整體上更傾向於民主黨，但拜登在使用TikTok的年輕選民中的支持度，不及不使用TikTok的年輕選民。

拜登的政治宣傳似乎已嚴重同時代脫節，因此惟有「兵行險着」加入TikTok的行列。（Reuters）

美國新聞網站《政治報》（Politico）報道，拜登競選團隊副經理弗萊厄蒂（Rob Flaherty）說，團隊決定在TikTok開設賬號，是為在「不斷發展、碎片化和日益個性化的媒體環境中努力接觸選民」。另據法新社12日報道，弗萊厄蒂還說，拜登在TikTok首次亮相，觀看次數已超500萬次，而且還在不斷增加，這證明團隊「在尋找新的、創新的方式來接觸選民方面取得成功 」。

至於國安問題，拜登競選團隊表示，團隊人員使用的是非政府配發的手機，同時採用先進安全防範措施，以確保應用程式的安全。競選團隊也強調，使用TikTok與TikTok正在接受安全審查是兩回事。

TikTok成強大競選工具

雖受到共和黨人抨擊忽視國安問題，拜登團隊開設TikTok賬號卻在年輕選民中獲積極迴響。

《華盛頓郵報》引述一Z世代政治內容創作者帕爾納斯（Aaron Parnas）說，「全國各地的年輕人一直在等待這一刻。總統正在接近我們，為此我們會助他一臂之力。」

美國多年嘗試封殺TikTok，假如特朗普再次入主白宮，華府的封殺程度或有增無減。（Reuters）

報道還說，TikTok已成為強大競選工具。有數百名內容創作者在上屆美國總統選舉中集體加入「TikTok為拜登助選」（TikTok for Biden）活動，拜登政府自2020年以來也一直與TikTok網紅合作，共同創作內容。2022年10月中期選舉前，民主黨全國委員會曾邀請八位TikTok網紅到華盛頓特區為民主黨造勢，民主黨國會競選委員會也接待了這批網紅。拜登還邀請網紅們在白宮見面暢談。

網紅能否為選情帶來顯著變化？負責安排TikTok網紅與拜登見面的人才管理公司Palette創始人達克斯（Daniel Daks）說：「答案是肯定的。」

禁也不能禁，用也不能用

美國拜登團隊敢於進駐TikTok平台，台灣民進黨則大多排斥，包括黨主席賴清德在內都不使用TikTok， 後果之一是大量流失年輕選票。賴清德和蕭美琴組合在1月舉行的台灣總統選舉中勝出，獲40%選票、558萬票，但比四年前蔡英文的57%、817萬票，流失約17個百分點，只保住綠營基本盤。

台灣網絡信息中心2023年8月29日發佈「2023台灣網絡報告」顯示，在全台2153名18歲以上的受訪者中，有多達22.31%的人有使用TikTok的習慣，且主要集中在18歲至29歲的年輕群體。

《亞洲周刊》報道，TikTok引起藍綠兩營恐懼，反觀主打年輕力量的民眾黨主席柯文哲全身投入社交媒體新世代，其TikTok頻道有240多萬追隨者，成為征服年輕人的一大利器。美國之音則引述台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋說，台灣網絡數據顯示，在TikTok平台，以批評民進黨為關鍵詞的短視頻數量明顯高於批評國民黨或民眾黨的視頻，且點擊量也特別高，儼然成為「流量密碼」。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

TikTok平台充斥不利於民進黨的內容，但由於年輕群體湧向TikTok，民進黨越是不涉足，在TikTok上就越處頹勢，也越會丟失年輕選票。民進黨支持者、台灣意見領袖陳嘉行點中要害：民進黨因反中立場而排斥使用TikTok，但又因支持言論自由而拒絕全面禁用TikTok，等同放任TikTok大量放送反民進黨論述，並把輿論戰場直接讓渡給台灣的在野陣營。

在選舉後請辭民進黨秘書長的許立明簡扼概括民進黨尷尬的處境：「禁也不能禁，用也不能用」。

年輕人觀看短視頻成癮的趨勢難逆轉，TikTok儼然成了「21世紀數碼鴉片」。要扭轉劣勢，民進黨應采拜登團隊化被動為主動的策略，積極加強經營及使用。

不僅是美國和台灣，放眼本區域國家和地區，TikTok也不折不扣成了候選人拉票的發動機。馬來西亞的國盟在上屆大選中表現亮眼，好些分析指出，TikTok是最佳助選工具。明天（2月14日）印尼將迎來大選投票日，TikTok也成候選人搶攻年輕選票的主戰場。有意思的是，源自中國母公司的Tiktok，在中國大陸以外國家和地區一場場鬧烘烘的政治競選活動中，快速崛起成為左右選情的關鍵平台，且勢頭愈發強勁，在大陸則是派不上用場。