美參院領袖舒默斥內塔尼亞胡阻礙和平　促以色列人民重選領袖

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）3月14日呼籲以色列舉行大選，批評總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）阻礙實現和平，直言內塔尼亞胡政府「不再符合以色列的需要」。其言論被視為以巴戰事爆發以來，美國政要對內塔尼亞胡最嚴厲抨擊。白宮證實，舒默發表講話前已通知白宮。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則稱，舒默的言論不代表總統拜登（Joe Biden）政府，但承認在很多事情上期望以色列有不同做法。



內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud party）發聲明回應，稱以色列不是可被操控的「香蕉共和國」，促舒默尊重以色列民選政府。



本身是猶太裔的舒默長期支持以色列，但14日在參議院表示，以巴戰事已持續5個月，內塔尼亞胡政府已「不再符合以色列的需要」。作為一個民主國家，以色列人民有權選擇自己的領導人。他認為，最好的辦法是舉行選舉。

2024年3月14日，以色列與哈馬斯的衝突持續，加沙在戰火中竄起濃煙。（Reuters）

警告以色列倘不改路線 美國將發揮影響力

舒默指責，內塔尼亞胡容讓加沙平民傷亡，令全世界對以色列的支持降至歷史低點。如果以色列被國際拋棄，將無法生存。他又表示， 如果以色列不改變路線，華府可能會利用其影響力。

舒默指出，如果內塔尼亞胡目前的政黨在戰後仍然掌權，並繼續奉行危險和煽動性的政策來考驗美國的援助標準，美國將別無選擇，只能在制定以色列政策方面發揮更積極作用。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

斥拒絕「兩國方案」嚴重錯誤 事前已知會白宮

舒默批評，以色列拒絕「兩國方案」是嚴重錯誤，敦促以色列及哈馬斯的談判代表盡一切可能確保停火、釋放人質，並向加沙提供援助。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，舒默在演講前已就內容通知白宮，但白宮並未表示反對或批准。

利庫德集團：內塔尼亞胡施政獲人民廣泛支持

利庫德集團發聲明強調，內塔尼亞胡的施政獲人民廣泛支持。事實與舒默的言論相反，民眾支持徹底擊敗哈馬斯，反對在國際指令下接受巴勒斯坦建立恐怖國家，也反對巴勒斯坦權力機構回歸加沙。聲明又敦促舒默尊重以色列民選政府，而不是進行破壞。