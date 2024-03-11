內塔尼亞胡反駁拜登批評　稱軍事行動獲以色列人民支持

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月10日重申，將對加沙南部拉法（Rafah）發動攻勢，儘管美國總統拜登（Joe Biden）曾稱為「紅線」 。他也反駁拜登指戰事「傷害以色列」，稱「不知道拜登到底是什麼意思」，但如果指違反以色列人的意願或利益，那拜登「在這兩方面都是錯的」，強調以色列人民支持他對付哈馬斯的立場。



內塔尼亞胡接受美國新聞網站Politico訪問，駁回於穆斯林齋月停火的想法，稱雖然希望看到另一次人質獲釋，但談判未取得任何突破，因此戰鬥不會暫停。

重申以軍會攻入拉法 稱1.3萬武裝分子被殺

他重申，以軍會攻入拉法，稱自己也擁有「紅線」，不能讓去年哈馬斯突襲以色列的事件重演。已經摧毀哈馬斯四分之三的營（Battalion），以軍即將完成戰爭的最後部份，料不會「超過兩個月」，也許只要4個星期。

內塔尼亞胡指出，他對哈馬斯的行動，也獲得幾位阿拉伯國家領導人的默許支持。 而自去年10月以來，估計約有13,000名武裝分子被殺，並估計平民死亡率是武裝分子的1倍至1.5倍，即雙方加起來至少超過26,000人。

拜登9日接受微軟全國廣播公司節目（MSNBC）採訪時說，內塔尼亞胡對加沙的行動，「對以色列的傷害大於對以色列的幫助」。 他反對以色列對拉法的攻勢升級，不能接受「再有 30,000名巴勒斯坦人死亡」。