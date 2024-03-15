英國王室P圖風波未了她被指插足威廉家庭　凱特好友漢伯里是誰？

英國王儲威廉王子（Prince William）的妻子、儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）身陷「P圖風波」之際，威廉王子與凱特好友漢伯里（Rose Hanbury）外遇的消息再度傳開。漢伯里一家與英國王室是世交，英國小報2019年首次傳出她與威廉夫婦不合及與威廉有婚外情的消息，如今自凱特消失在公眾視野，流言又在四起。



漢伯里出生於1984年3月15日，父親Timothy從事網站設計，母親朗曼（Emma Longman）從事時裝與室內設計。英國已故女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）1947年與菲臘親王（Prince Philip）結婚時，漢伯里的外祖母蘭巴特（Elizabeth Lambart）擔任英女王的伴娘。

她畢業於英國公開大學（Open University），2006年、23歲開始從事模特兒工作，也是這一年，她與大她23歲的丈夫喬蒙德利侯爵羅克薩維奇（David George Philip Rocksavage）相識相愛。兩人2009年結婚，育有2子1女。

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傳聞凱特婚前去桑德靈厄姆宮（Sandringham）拜訪威廉時，與漢伯里成為好友。威廉一家搬進霍頓莊園（Houghton Hall）後，兩家更是成為鄰居，凱特與漢伯里的友情也愈來愈深厚。直至2019年，關於威廉、凱特與漢伯里之間不和的消息開始傳開，有小報指威廉夫婦與漢伯里不和，也有報道稱，在凱特懷有小兒子路易王子（Prince Louis）期間，威廉對她不忠，威廉與漢伯里有婚外情的消息自此傳出。3人從未直接回應這些說法，導致謠言愈演愈烈。

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導致這傳言再浮出水面的原因，是因為「P圖風波」。自凱特1月接受腹部手術以來，王室公布的資訊有限，各界對她的病情有諸多猜測。肯辛頓宮3月10日趁英國母親節發放凱特手術後的首張官方相片，本意應是希望透過這張照片來平息陰謀論的聲音，怎料爆出P圖風波，導致陰謀論的風聲更加猛烈。

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眼尖的公眾從肯辛頓宮發布的相片中發現，凱特沒有佩戴她的結婚戒指。這個藍寶石訂婚戒指曾經屬於她的「奶奶」、戴安娜王妃，威廉把戒指交給凱特，是希望確保母親戴安娜不會「缺席」他的婚禮。凱特王妃經常佩戴這枚藍寶石戒指示人，如今她沒有佩戴這枚戒指引起人們的好奇，她神隱多時會否是有其他原因。

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